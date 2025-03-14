Производство сладкой газировки запустили в Ростовской области

Posted 14 марта, 19:01
Published 14 марта, 19:01
Modified 14 марта, 19:03
Updated 14 марта, 19:03
В пятницу, 14 марта, в поселке Опытный Аксайского района прошло торжественное открытие завода безалкогольных напитков. За 2025 год предприятие позволит выпустить до 50 миллионов литров различных напитков. При этом общая его производительность составляет более 20 миллионов литров в год.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь также посетил мероприятие и отметил, что открывшийся завод один из крупнейших в этой отрасли по региону.
«Это 130 новых квалифицированных рабочих мест. Такие производства — это заработная плата, это налоги в бюджет, раскрытие большого экономического потенциала Ростовской области, — подметил Слюсарь.
Добавим, что в проект было инвестировано больше двух миллиардов рублей. Правительство Ростовской области готово оказывать предприятию всю необходимую помощь. Так, завод может рассчитывать на налоговые льготы, возмещение части затрат на техприсоединение к инженерным сетям и затрат на уплату процентов по коммерческим кредитам.
Ранее RostovGazeta стало известно, что конный завод решил производить молочную продукцию в Ростовской области.