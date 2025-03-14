Производство сладкой газировки запустили в Ростовской области

Добавим, что в проект было инвестировано больше двух миллиардов рублей. Правительство Ростовской области готово оказывать предприятию всю необходимую помощь. Так, завод может рассчитывать на налоговые льготы, возмещение части затрат на техприсоединение к инженерным сетям и затрат на уплату процентов по коммерческим кредитам.