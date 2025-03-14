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Posted 14 марта, 05:00

Published 14 марта, 05:00

Modified 14 марта, 05:19

Updated 14 марта, 05:19

Ростовский астроном Николай Дёмин развеял миф о кровавой Луне

Ростовский астроном Николай Дёмин развеял миф о кровавой Луне

14 марта 2025, 05:00
Фото: Николай Дёмин. Ростовский астроном Николай Дёмин развеял миф о кровавой Луне
Полное лунное затмение, которое астрологи именуют кровавой Луной, произойдет 14 марта. Ученый из Ростова-на-Дону Николай Дёмин развеял миф о предвестнике бед, объяснив, какие оттенки бывают у спутника и от чего это зависит.

Заведующий астрономической обсерваторией парка Горького уточнил, что затмение 14 марта ничем не примечательно. Полная фаза лунного затмения продлится чуть больше часа, с 09.26 до 10.31 мск. При этом в России его даже не заметят. Область видимости — Северная и Южная Америка, Антарктида и Тихий океан.

Несмотря на то, что визуально затмение не видно, многие россияне, включая жителей Ростовской области, считают его предзнаменованием каких-либо событий и называют его кровавым. Однако ничего мистического в этом нет — всего лишь игра света. В момент полной фазы затемнения у спутника появляется характерный красноватый оттенок.

— Это все пошло из астрологии, — говорит Николай Дёмин. — На практике тут бывают вариации, и Луна в момент затмения может принять цвет от золотистого до темно-красного и даже коричневого. Все зависит от состояния земной атмосферы и глубины погружения диска Луны в тень Земли. В астрономии нет термина «кровавая Луна», мы говорим лишь о полном лунном затмении.
Почему Луна кровавая?
Почему Луна кровавая?.
Фото: https://astronom.ru/article/polnoe-lunnoe-zatmenie-21-yanvarya-2019-goda.html
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Для определения цвета лунного затмения используют шкалу Данжона. Самые темные затмения (L=0 или L=1) происходят, когда Луна проходит через центральную часть тени, а в атмосфере планеты при этом наблюдается большое количество пыли.

— Светлые затмения L=3 или L=4 бывают, когда атмосфера прозрачна, а Луна проходит через окраинные зоны земной коры, — добавил ученый.

Таким образом, в научной среде цвет Луны является лишь следствием конкретных условий, а не предвестником каких-то свершений или бед.

Ранее RostovGazeta сообщала, когда закончится магнитная буря.

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