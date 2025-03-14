Ростовский астроном Николай Дёмин развеял миф о кровавой Луне

Несмотря на то, что визуально затмение не видно, многие россияне, включая жителей Ростовской области, считают его предзнаменованием каких-либо событий и называют его кровавым. Однако ничего мистического в этом нет — всего лишь игра света. В момент полной фазы затемнения у спутника появляется характерный красноватый оттенок.