rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 марта, 12:20

Published 14 марта, 12:20

Modified 14 марта, 12:20

Updated 14 марта, 12:20

Виктор Водолацкий

Ростовский депутат Водолацкий предупредил о провокациях Украины после перемирия

14 марта 2025, 12:20
Фото: duma.gov.ru. Виктор Водолацкий
Депутат Госдумы из Ростовской области Виктор Водолацкий заявил, что России нужно готовиться к провокациям Украины после заключения мира. Своими предположениями первый зампред государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поделился с федеральными СМИ.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Виктора Водолацкого, РФ нужно укреплять государственные границы и увеличивать количество пограничников.

— Попытки [провоцировать РФ] будут продолжаться, даже если мы заключим с новым президентом [Украины] мирное соглашение на определенный срок или без срока давности. В любом случае те, кто сегодня воспитан в духе национализма, никуда не денутся, и они будут продолжать с английскими спецслужбами, французскими, американскими готовиться к какому-то реваншу или провокациям в отношении России, — цитирует СМИ депутата Госдумы.
Депутат Гордумы Ростова сообщила, зачем Логвиненко запутал всех своей отставкой
Узнать подробнее

На сайте Владимира Зеленского появилось совместное заявление сторон после переговоров делегаций США и Украины. Согласно этой информации, сопредельное государство готово принять предложение американских властей о прекращении огня на 30 дней. Представители Вашингтона, в свою очередь, немедленно отменит паузу в предоставлении разведданных и продолжит снова помогать Киеву. Также стороны договорились как можно скорее заключить соглашение по недрам.

Виктор Водолацкий считает, что такое соглашение может быть использовано Украиной и с целью дальнейших провокаций. Чтобы их избежать, нужно повышать работу систем слежения на рубежах, считает депутат.

Ранее стало известно о тактике ВСУ.

Читайте также:
Возвращаются в гробах: ростовский депутат объяснил отказ наемников воевать за УкраинуМать пропавшей ростовской студентки Цомартовой обвинили в том, что она прячет дочь«Оставляют выжженую пустыню»: ростовский депутат Водолацкий рассказал о тактике ВСУ
#Евгения Волкова#Госдума#Киев#Соглашение#Депутат#Ростов#Ростов-на-Дону#Украина#Пограничники#Провокации
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика