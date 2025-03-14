Posted 14 марта, 12:20
Published 14 марта, 12:20
Modified 14 марта, 12:20
Updated 14 марта, 12:20
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Виктора Водолацкого, РФ нужно укреплять государственные границы и увеличивать количество пограничников.
— Попытки [провоцировать РФ] будут продолжаться, даже если мы заключим с новым президентом [Украины] мирное соглашение на определенный срок или без срока давности. В любом случае те, кто сегодня воспитан в духе национализма, никуда не денутся, и они будут продолжать с английскими спецслужбами, французскими, американскими готовиться к какому-то реваншу или провокациям в отношении России, — цитирует СМИ депутата Госдумы.
На сайте Владимира Зеленского появилось совместное заявление сторон после переговоров делегаций США и Украины. Согласно этой информации, сопредельное государство готово принять предложение американских властей о прекращении огня на 30 дней. Представители Вашингтона, в свою очередь, немедленно отменит паузу в предоставлении разведданных и продолжит снова помогать Киеву. Также стороны договорились как можно скорее заключить соглашение по недрам.
Виктор Водолацкий считает, что такое соглашение может быть использовано Украиной и с целью дальнейших провокаций. Чтобы их избежать, нужно повышать работу систем слежения на рубежах, считает депутат.
Ранее стало известно о тактике ВСУ.