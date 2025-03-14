Ростовский депутат Водолацкий предупредил о провокациях Украины после перемирия

На сайте Владимира Зеленского появилось совместное заявление сторон после переговоров делегаций США и Украины. Согласно этой информации, сопредельное государство готово принять предложение американских властей о прекращении огня на 30 дней. Представители Вашингтона, в свою очередь, немедленно отменит паузу в предоставлении разведданных и продолжит снова помогать Киеву. Также стороны договорились как можно скорее заключить соглашение по недрам.