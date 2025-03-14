Ростовстат назвал продукты, которые больше всего подорожали в Ростовской области

Так, за прошлый месяц сильнее всего выросли цены на плодоовощную продукцию — 3,15%, алкогольные напитки — 2,82%, а также молоко и другие молочные продукты — 2,45%. Кроме того, увеличилась стоимость рыбы и морепродуктов — 2,12%.