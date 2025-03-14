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Posted 14 марта, 13:37

Published 14 марта, 13:37

Modified 14 марта, 17:17

Updated 14 марта, 17:17

Супермаркет в Ростове

Ростовстат назвал продукты, которые больше всего подорожали в Ростовской области

14 марта 2025, 13:37
Фото: rostovgazeta.ru. Супермаркет в Ростове
Аналитики выделили ряд продуктов, которые сильнее всего подорожали за февраль 2025 года в Ростовской области. Подробный список опубликовал Ростовстат.

Так, за прошлый месяц сильнее всего выросли цены на плодоовощную продукцию — 3,15%, алкогольные напитки — 2,82%, а также молоко и другие молочные продукты — 2,45%. Кроме того, увеличилась стоимость рыбы и морепродуктов — 2,12%.

Есть продукты, которые подорожали меньше чем на 1%: сливочное — 0,88% и подсолнечное — 0,80% масло, хлеб и хлебобулочные изделия — 0,76%, крупа и бобовые — 0,33%.

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Добавим, что некоторые продовольственные товары наоборот упали в цене. Мясо и птица стали дешевле на 0,40%, макаронные изделия — на 1,06% и еще яйца — на 3,93%.

До этого RostovGazeta рассказала, что стоимость хлеба в Ростовской области почти достигла 100 рублей.

А вы заметили рост цен?
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