Штормовой ветер поднимется в Ростовской области на выходных

Posted 14 марта, 07:15
Published 14 марта, 07:15
Modified 14 марта, 07:17
Updated 14 марта, 07:17
В Ростове-на-Дону в субботу и воскресенье, 15 и 16 марта, ветер будет бушевать со скоростью до 12 метров в секунду. Температура при этом не опустится ниже нуля и составит +5…+19 градусов.
В Ростовской области 15 марта ожидается небольшой дождь, а в начале суток регион накроет туман. Порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду, а температура воздуха дойдет до +25 градусов.
На следующий день, 16 марта, в регионе снова прольются дожди. Температура в эти сутки будет колебаться от +2 до +25 градусов.