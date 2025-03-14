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Posted 14 марта, 07:15

Published 14 марта, 07:15

Modified 14 марта, 07:17

Updated 14 марта, 07:17

Сорванная ветром кровля

Штормовой ветер поднимется в Ростовской области на выходных

14 марта 2025, 07:15
Фото: 54.mchs.gov.ru. Сорванная ветром кровля
В Ростовской области в конце недели, 15 и 16 марта, ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду и дожди. Об этом рассказали синоптики.

В Ростове-на-Дону в субботу и воскресенье, 15 и 16 марта, ветер будет бушевать со скоростью до 12 метров в секунду. Температура при этом не опустится ниже нуля и составит +5…+19 градусов.

В Ростовской области 15 марта ожидается небольшой дождь, а в начале суток регион накроет туман. Порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду, а температура воздуха дойдет до +25 градусов.

На следующий день, 16 марта, в регионе снова прольются дожди. Температура в эти сутки будет колебаться от +2 до +25 градусов.

В Ростовскую область вернется зима с 18 марта
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Ранее RostovGazeta дала точный прогноз погоды в Ростове на грядущую неделю, до 21 марта.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прогноз погоды#Погода#Дожди#Температура#Штормовой ветер
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