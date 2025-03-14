rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 марта, 12:02

Published 14 марта, 12:02

Modified 14 марта, 12:04

Updated 14 марта, 12:04

Слюсарь назвал приоритетом работы обеспечение водой жителей Аксайского района

Слюсарь назвал приоритетом работы обеспечение водой жителей Аксайского района

14 марта 2025, 12:02
Фото: Правительство Ростовской области.
Сегодня глава региона Юрий Слюсарь посетил Аксайский район с рабочим визитом. Об этом врио губернатора написал в своем Telegram-канале.

По его словам, одним из главных вопросов для жителей, является обеспечение левобережной зоны стабильным водоснабжением и этот вопрос решается.

— Важный инфраструктурный объект будет снабжать водой 4 крупных сельских поселения в Левобережной зоне: Верхнеподпольненское, Ленинское, Ольгинское и Истоминское. В общей сложности это 12 населенных пунктов и 45 тысяч жителей. Сейчас завершают пуско-наладочные работы. Общая протяженность нового магистрального водовода — более 52 км. Глава района Константин Доморовский заверил, что к июню, после передачи ресурсоснабжающей организации, станция начнет работать, — отметил глава региона в своем Telegram-канале.

Фото: Правительство Ростовской области

Стоимость объекта, который возводили по нацпроекту «Жилье и городская среда», составила 2,4 млрд рублей.

Юрий Слюсарь напомнил, что прокладка водовода, как и строительство насосных станций, на одной из которых он побывал в ходе визита, началось в 2021 году. Замена коммуникаций была продиктована временем. За десятки лет эксплуатации старый магистральный водопровод существенно износился, а его низкая пропускная способность стала причиной частых аварий и перебоев с подачей воды населению.

— Обеспечение качественным водоснабжением — приоритетная задача для правительства региона. Решаем ее поэтапно. Реконструкция и строительство объектов водоснабжения, замена изношенных инженерных сетей в муниципалитетах продолжится, — подчеркнул Юрий Слюсарь.

В настоящее время каждая из станций оснащена необходимым насосным оборудованием, автоматизированной системой управления и охранно-пожарной сигнализацией. Также оборудована трансформаторная подстанция и дизельная электростанция.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика