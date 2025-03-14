Слюсарь назвал приоритетом работы обеспечение водой жителей Аксайского района

Юрий Слюсарь напомнил, что прокладка водовода, как и строительство насосных станций, на одной из которых он побывал в ходе визита, началось в 2021 году. Замена коммуникаций была продиктована временем. За десятки лет эксплуатации старый магистральный водопровод существенно износился, а его низкая пропускная способность стала причиной частых аварий и перебоев с подачей воды населению.