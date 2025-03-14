Слюсарь назвал приоритетом работы обеспечение водой жителей Аксайского района

Posted 14 марта, 12:02
Published 14 марта, 12:02
Modified 14 марта, 12:04
Updated 14 марта, 12:04
По его словам, одним из главных вопросов для жителей, является обеспечение левобережной зоны стабильным водоснабжением и этот вопрос решается.
— Важный инфраструктурный объект будет снабжать водой 4 крупных сельских поселения в Левобережной зоне: Верхнеподпольненское, Ленинское, Ольгинское и Истоминское. В общей сложности это 12 населенных пунктов и 45 тысяч жителей. Сейчас завершают пуско-наладочные работы. Общая протяженность нового магистрального водовода — более 52 км. Глава района Константин Доморовский заверил, что к июню, после передачи ресурсоснабжающей организации, станция начнет работать, — отметил глава региона в своем Telegram-канале.
Стоимость объекта, который возводили по нацпроекту «Жилье и городская среда», составила 2,4 млрд рублей.
Юрий Слюсарь напомнил, что прокладка водовода, как и строительство насосных станций, на одной из которых он побывал в ходе визита, началось в 2021 году. Замена коммуникаций была продиктована временем. За десятки лет эксплуатации старый магистральный водопровод существенно износился, а его низкая пропускная способность стала причиной частых аварий и перебоев с подачей воды населению.
— Обеспечение качественным водоснабжением — приоритетная задача для правительства региона. Решаем ее поэтапно. Реконструкция и строительство объектов водоснабжения, замена изношенных инженерных сетей в муниципалитетах продолжится, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
В настоящее время каждая из станций оснащена необходимым насосным оборудованием, автоматизированной системой управления и охранно-пожарной сигнализацией. Также оборудована трансформаторная подстанция и дизельная электростанция.