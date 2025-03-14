Смертельный вирус или преступный синдикат: куда сходить на выходных в Ростове

Posted 14 марта, 09:16
Published 14 марта, 09:16
Modified 14 марта, 09:18
Updated 14 марта, 09:18
В воскресенье, 16 марта, в Ростове-на-Дону выступит российская эстрадная певица, автор песен и актриса Елена Ваенга (16+). В 2025 году исполнительница получила звание заслуженной артистки Российской Федерации. Также она является лауреатом премий «Шансон года».
Ваенга исполняет песни на свои стихи и музыку в жанре шансон, романс. Ее репертуар включает собственные сочинения, традиционные баллады и народные песни, а также композиции, написанные на классические русские стихи. Концерт пройдет в Конгресс-холле ДГТУ. В продаже остались билеты за 9000 — 10000 рублей.
А в субботу, 15 марта, состоится грандиозный сольный концерт Xolidayboy (18+). Это известный певец, блогер и эпатажный музыкант, который ломает стереотипы и создаёт новый уникальный звук. Фанатов ждёт шоу, которое захватит с первой ноты и зарядит энергией. Наверняка вы слышали такие хиты, как «Пожары», «Океаны», «Мания», «Моя хулиганка» и многие другие. Xolidayboy выступит в КСК «Экспресс». Стоимость билетов варьируется от 5000 до 8500 рублей.
Также субботний вечер можно провести на концерте Славы КПСС (16+). В рамках тура Sigma Tour российский рэпер, поэт, стример и баттл-рэпер исполнит свои лучшие треки GDE PAPA LONGMIX, «Космос», Rolls Royce Phantom, «АУТБРЭЙК» и другие. Слава КПСС известен своим нигилизмом, сатирическим и провокационным стилем, резкими высказываниями, в том числе и о других рэп-исполнителях. Билеты стоят от 2200 до 5900 рублей.
На этой неделе в прокат вышел испанский триллер «Крушение мира» (18+). Внезапно самые влиятельные люди мира оказывается под угрозой — один за другим они умирают от неизвестного вируса, поражающего только богатых. Миллиардеры начинают судорожно избавляться от денег, которые теперь опасны. Простые люди не могут устоять перед новыми возможностями и тоже погибают. Планета погружается в хаос, привычный миропорядок рушится. Именно в этот момент молодая карьеристка Лора становится сказочно богатой. Теперь, чтобы спасти себя и близких, ей нужно разобраться, что происходит, и понять, кому выгодно крушение привычного мира.
Кроме того, в кинотеатрах крутят комедийный боевик «Киллер в отставке» (16+). Сюжет фильма крутиться вокруг отставного киллера Дэнни Долински, который все еще уверен в своем мастерстве и рад новому заданию от работодателей. Но, как оказалось, Дэнни будет помогать юному убийце Вильборгу — парню, который хорошо стреляет, но помимо цели, убивает случайных прохожих. Странной парочке нужно устранить лидера конкурирующего преступного синдиката, но вскоре становится ясно, что это ловушка. Теперь, чтобы выжить, потребуется искусство старого киллера и молодой задор его напарника.
А юные зрители могут посмотреть новый мультфильм «Зверопоиск» (6+). Главый герой — Свин, который специализируется на отлове сбежавших животных. Он настоящий профессионал высшего класса. Свин путешествует по всему миру на своем суперкрутом авто, оборудованном всеми примочками. Но новое задание бросает вызов даже такому мастеру своего дела — ему предстоит поймать милую и наивную слониху Пикулю.
В воскресенье, 16 марта, Ростовский театр драмы имени Максима Горького представит спектакль «Волшебная лампа Аладдина» (6+). Это классическая и всеми любимая история, в которой коварный визирь, желая завладеть миром, отправляет на поиски волшебной лампы и всемогущего джинна, юного Аладдина, влюбленного в царевну Будур. Находчивому юноше предстоит пройти через множество опасных приключений, но ему помогут любовь к царевне и дружба волшебника джинна. Цены на билеты начинаются от 400 и доходят до 800 рублей.
Этим же вечером жители и гости города могут посетить спектакль «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (12+). Постановка создана по одноименной комедийной пьесе Пьера Бомарше, написанной в 1784 году. Особенность спектакля в том, что он начинается неожиданно для классической пьесы — почти без декораций, но чем ближе к финалу, тем больше раскрывается сценография, превращая сцену в изумительную праздничную феерию. Цена билетов варьируется от 400 до 1500 рублей.