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Posted 14 марта, 06:13

Published 14 марта, 06:13

Modified 14 марта, 06:15

Updated 14 марта, 06:15

Совкомбанк направил 2 млрд рублей на социальные инвестиции в 2024 году

Совкомбанк направил 2 млрд рублей на социальные инвестиции в 2024 году

14 марта 2025, 06:13
Фото: Пресс-служба Совкомбанка.
Совкомбанк направил 2 млрд рублей на социальные инвестиции, помог 611 организациям и 193 тысячам клиентов. В социальном отчете учтены средства на благотворительность и развитие социальных проектов, а также переданные услуги по рыночной цене.

В 2024 году каждый рубль, вложенный банком и партнерами в проект «Технологии добра», проект Совкомбанка и фонда «Сколково» (Sk Финтех Хаб), приносил 6 рублей благотворительной помощи. За год работы добавлены новые продукты и сервисы и присоединены новые партнеры. В ноябре 2024 года Совкомбанк провел первую конференцию «Технологии добра», объединившую более 3 тыс. участников и 100 спикеров из ведущих российских компаний и НКО, а также представителей министерств и ведомств. Проект получил пять наград в престижных премиях.

В функционал «Совкомбанк про добро», благотворительной платформы добрых дел, где мы умножаем пожертвования пользователей, добавили геймификацию — теперь участники могут получить значки, статусы и дополнительные добробаллы, а также попасть в Добрейтинг и выполнять Доброцели. В сентябре 2024 года банк провел первый благотворительный забег «Совкомбанк про добро». Все средства от продажи слотов банк удвоил и направил фондам–партнерам. Платформа победила в номинации «Лидер культуры помощи» на всероссийском конкурсе «Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее».

Совкомбанк помог волонтерам и благотворительным фондам для ликвидации последствий разлива мазута в Черном море. Банк разместил срочные сборы фондов на «Совкомбанк про добро», полностью профинансировал монтаж оперативного штаба, оборудованный печами и питанием для волонтеров, а также организовал бесплатный трансфер для волонтеров в Анапу и обратно вместе с доставкой гуманитарной помощи.

С полным отчетом можно ознакомиться по ссылке.

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