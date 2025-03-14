Совкомбанк направил 2 млрд рублей на социальные инвестиции в 2024 году

В функционал «Совкомбанк про добро», благотворительной платформы добрых дел, где мы умножаем пожертвования пользователей, добавили геймификацию — теперь участники могут получить значки, статусы и дополнительные добробаллы, а также попасть в Добрейтинг и выполнять Доброцели. В сентябре 2024 года банк провел первый благотворительный забег «Совкомбанк про добро». Все средства от продажи слотов банк удвоил и направил фондам–партнерам. Платформа победила в номинации «Лидер культуры помощи» на всероссийском конкурсе «Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее».