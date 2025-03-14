Совкомбанк заработал по МСФО 77 млрд рублей чистой прибыли за 2024 год

Posted 14 марта, 11:42
Published 14 марта, 11:42
Modified 14 марта, 11:44
Updated 14 марта, 11:44
По сравнению с 2023 годом регулярная чистая прибыль банка увеличилась на 19% и составила 76 млрд рублей. При этом ее рост ограничивали выросшие затраты на фондирование и операционные расходы.
Чистая прибыль снизилась на 19% и составила 77 млрд рублей (3,73 рублей на акцию). На этот показатель повлияло отсутствие в 2024 году существенных разовых доходов, а также единовременная отрицательная переоценка портфеля ценных бумаг в связи с волатильностью на рынке.
Активы банка выросли на 27% год к году и составили 4 трлн рублей, а капитал увеличился на 31%, достигнув 390 млрд рублей. При подсчете учитывался субординированный долг в 57,8 млрд рублей, 23,5 млрд рублей дивидендов и 11,5 млрд рублей, привлеченных от инвесторов в ходе IPO. Рентабельность акционерного капитала (ROE) составила 26%.
В розничном сегменте Банк увеличил выручку на 71% год к году до 347 млрд рублей, а в корпоративном сегменте — на 83% до 257 млрд рублей.
«Мы довольны результатами 2024 года. Снижение чистой прибыли после рекордного 2023 было ожидаемым, учитывая, что банк исторически не является бенефициаром роста ставок, и мы не могли рассчитывать на существенный результат от нерегулярных доходов на таком росте ставок», — отметил Первый заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк» Сергей Хотимский.
По его словам, в 2025 году основным вызовом для банка станет кредитный риск, связанный с замедлением экономики, давлением ставок, снижением спроса в корпоративном секторе и кредитным сжатием в рознице.
«Ключевой задачей на 2025 год станет увеличение вклада LLM-моделей в ROE с 0,2% до 4%. Пришло время перейти от реализации десятков проектов к масштабному внедрению тысяч AI-инициатив, которые трансформируют повседневную работу всех подразделений банка», — прокомментировал Хотимский.
По информации пресс-службы, клиентская база банка к концу 2024 года выросла до 10 млн активных клиентов. В состав розничной сети ПАО «Совкомбанк» входит две тысячи офисов и 84 тыс. точек продаж в 79 регионах России.