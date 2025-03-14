Совкомбанк заработал по МСФО 77 млрд рублей чистой прибыли за 2024 год

Чистая прибыль снизилась на 19% и составила 77 млрд рублей (3,73 рублей на акцию). На этот показатель повлияло отсутствие в 2024 году существенных разовых доходов, а также единовременная отрицательная переоценка портфеля ценных бумаг в связи с волатильностью на рынке.