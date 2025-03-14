Сразу на 20 градусов упадет температура воздуха в Ростове-на-Дону

Posted 14 марта, 16:47
Published 14 марта, 16:47
Modified 14 марта, 16:49
Updated 14 марта, 16:49
Согласно прогнозу Gismeteo, в воскресенье, 16 марта, в Ростове-на-Дону потеплеет до +22 градусов. Ночью температура воздуха опустится до +9 градусов Цельсия. Ветер будет дуть западный 11 метров в секунду.
Однако уже в понедельник, 17 марта, температурный диапазон составит +7…+13 градусов Цельсия. Ветер сменит свое направление на северо-западное и будет дуть со скоростью 10 метров в секунду.
Во вторник, 18 марта, весь день будет идти дождь в сочетании со снегом. Днем воздух прогреется до +7 градусов, а ночью — охладится до +1 градуса Цельсия. Порывы ветра разгонятся до 11 метров в секунду.
К сожалению, в среду и четверг, 19 и 20 марта, в городе похолодает до -2 градусов ночью. Днем температура поднимется до +4…+8 градусов Цельсия.
Ранее RostovGazeta предупредила дончан о том, что штормовой ветер поднимется в Ростовской области на выходных.