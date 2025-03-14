Стало известно, где в Ростовской области продают мясо дешевле

Если говорить о свинине, то за год ее стоимость выросла на 7,5% — с 358,02 рубля в 2024 году до 384,98 рубля в 2025-м. В настоящий момент дешевле это мясо в Миллерово — 375,96 рубля, а также в Ростове — 376,64 рубля. Самая высокая средняя цена на свинину замечены в Сальске — 402,64 рубля.