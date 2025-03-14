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Posted 14 марта, 13:23

Published 14 марта, 13:23

Modified 14 марта, 13:25

Updated 14 марта, 13:25

Мясная лавка

Стало известно, где в Ростовской области продают мясо дешевле

14 марта 2025, 13:23
Фото: Unsplash. Мясная лавка

Килограмм мяса подорожал на 10% в Ростовской области за год

За один год средняя стоимость килограмма некоторых видов мяса значительно увеличилась в Ростовской области. Как изменились ценники, показал Ростовстат.

Так, по данным на 10 марта 2025 года, килограмм говядины в Ростовской области в среднем стоит 588,78 рубля. Хотя 11 марта 2024 года килограмм этого мяса можно было приобрести примерно за 531,08 рубля. Прирост составил 10,8%.

В настоящее время самые низкие цены на говядину зафиксированы в Волгодонске — 560,32 рубля. В Ростове-на-Дону она уже в среднем обойдется в 593,57 рубля, а в Таганроге — в 608,81 рубля.

Если говорить о свинине, то за год ее стоимость выросла на 7,5% — с 358,02 рубля в 2024 году до 384,98 рубля в 2025-м. В настоящий момент дешевле это мясо в Миллерово — 375,96 рубля, а также в Ростове — 376,64 рубля. Самая высокая средняя цена на свинину замечены в Сальске — 402,64 рубля.

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По Ростовской области за год практически не изменились средние цены на курятину — 196,16 рубля (в марте 2024 года) против 200,55 рубля в (марте 2025-го). Самые низкие средние цены на мясо кур зафиксированы в Миллерово — 188,58 рубля. В Ростове-на-Дону и Таганроге она в среднем стоит дороже всего — 201,73 и 208,74 рубля соответственно.

Лучшие средние цены на баранину можно найти в Волгодонске — 718,38 рубля. В Ростове-на-Дону ее средняя стоимость достигла 777 рублей ровно, а в Шахтах — 782,18 рубля.

Ранее RostovGazeta писала, что стоимость литра бензина в Ростовской области приблизилась к рекордным 82 рублям.

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