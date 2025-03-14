Стало известно, где в Ростовской области продают мясо дешевле

Posted 14 марта, 13:23
Published 14 марта, 13:23
Modified 14 марта, 13:25
Updated 14 марта, 13:25
Так, по данным на 10 марта 2025 года, килограмм говядины в Ростовской области в среднем стоит 588,78 рубля. Хотя 11 марта 2024 года килограмм этого мяса можно было приобрести примерно за 531,08 рубля. Прирост составил 10,8%.
В настоящее время самые низкие цены на говядину зафиксированы в Волгодонске — 560,32 рубля. В Ростове-на-Дону она уже в среднем обойдется в 593,57 рубля, а в Таганроге — в 608,81 рубля.
Если говорить о свинине, то за год ее стоимость выросла на 7,5% — с 358,02 рубля в 2024 году до 384,98 рубля в 2025-м. В настоящий момент дешевле это мясо в Миллерово — 375,96 рубля, а также в Ростове — 376,64 рубля. Самая высокая средняя цена на свинину замечены в Сальске — 402,64 рубля.
По Ростовской области за год практически не изменились средние цены на курятину — 196,16 рубля (в марте 2024 года) против 200,55 рубля в (марте 2025-го). Самые низкие средние цены на мясо кур зафиксированы в Миллерово — 188,58 рубля. В Ростове-на-Дону и Таганроге она в среднем стоит дороже всего — 201,73 и 208,74 рубля соответственно.
Лучшие средние цены на баранину можно найти в Волгодонске — 718,38 рубля. В Ростове-на-Дону ее средняя стоимость достигла 777 рублей ровно, а в Шахтах — 782,18 рубля.
Ранее RostovGazeta писала, что стоимость литра бензина в Ростовской области приблизилась к рекордным 82 рублям.