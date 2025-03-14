Трех человек увезли на скорой после ДТП с автопоездом в Ростовской области

Posted 14 марта, 09:17
Published 14 марта, 09:17
Modified 14 марта, 09:19
Updated 14 марта, 09:19
Около 08.30 мск 63-летний мужчина за рулем Kia Sportage ехал по автодороге село Самбек — поселок Матвеев Курган в Неклиновском районе. Не доезжая 7 километров до Самбека, он пошел на обгон грузовика МАН там, где это запрещено. Когда он двигался по «встречке», МАН в составе автопоезда начал поворачивать налево.
Машины столкнулись по касательной, однако этого оказалось достаточно, чтобы Kia вылетела в кювет. Судя по разбитому лобовому стеклу и покореженной крыше, машина перевернулась.
— В результате аварии пострадали водитель и 61-летний пассажир легкового авто, а также 49-летний водитель МАН, — уточнили в ГАИ.
Ранее в аварии травмы получил водитель авто, который протаранил забор в Ростове.