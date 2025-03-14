Трех человек увезли на скорой после ДТП с автопоездом в Ростовской области

Около 08.30 мск 63-летний мужчина за рулем Kia Sportage ехал по автодороге село Самбек — поселок Матвеев Курган в Неклиновском районе. Не доезжая 7 километров до Самбека, он пошел на обгон грузовика МАН там, где это запрещено. Когда он двигался по «встречке», МАН в составе автопоезда начал поворачивать налево.