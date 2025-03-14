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Posted 14 марта, 09:17

Published 14 марта, 09:17

Modified 14 марта, 09:19

Updated 14 марта, 09:19

Три человека попали в больницу из-за ДТП с автопоездом в Ростовской области

Трех человек увезли на скорой после ДТП с автопоездом в Ростовской области

14 марта 2025, 09:17
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области. Три человека попали в больницу из-за ДТП с автопоездом в Ростовской области
В Ростовской области произошла авария, в результате которой пострадали три человека. О ДТП утром 14 марта сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Около 08.30 мск 63-летний мужчина за рулем Kia Sportage ехал по автодороге село Самбек — поселок Матвеев Курган в Неклиновском районе. Не доезжая 7 километров до Самбека, он пошел на обгон грузовика МАН там, где это запрещено. Когда он двигался по «встречке», МАН в составе автопоезда начал поворачивать налево.

Машины столкнулись по касательной, однако этого оказалось достаточно, чтобы Kia вылетела в кювет. Судя по разбитому лобовому стеклу и покореженной крыше, машина перевернулась.

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— В результате аварии пострадали водитель и 61-летний пассажир легкового авто, а также 49-летний водитель МАН, — уточнили в ГАИ.

Ранее в аварии травмы получил водитель авто, который протаранил забор в Ростове.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ДТП
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