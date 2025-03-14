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Posted 14 марта, 17:28

Published 14 марта, 17:28

Modified 14 марта, 17:29

Updated 14 марта, 17:29

Прокуратура Ростовской области

Участнику СВО отказали в выплате компенсации за ранение в Ростовской области

14 марта 2025, 17:28
Фото: Яндекс Карты. Прокуратура Ростовской области
Участник специальной военной операции обратился в прокуратуру Ростовской области за помощью. Мужчина рассказал, что Минтруд региона отказался выплачивать ему компенсацию за ранение, информирует генеральная прокуратура РФ.

Прокуратура Октябрьского района Ростовской области провела проверку по обращению бойца СВО. Дело в том, что во время военной службы мужчина получил ранение. Однако региональное министерство труда и социального развития отказалось предоставить выплату. Сотрудники ведомства обосновали свое решение тем, что у бойца не было постоянной регистрации на территории Ростовской области на момент получения травмы.

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В защиту его прав прокуроры обратились в суд с исковым заявлением об установлении факта постоянного проживания в донском регионе. Требования были удовлетворены, а участник СВО получил единовременную выплату в 600 тысяч рублей.

До этого RostovGazeta писала, что ФСБ пресекла рассылку заминированных подарков военным Ростовской области.

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