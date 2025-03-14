Участнику СВО отказали в выплате компенсации за ранение в Ростовской области

Posted 14 марта, 17:28
Published 14 марта, 17:28
Modified 14 марта, 17:29
Updated 14 марта, 17:29
Прокуратура Октябрьского района Ростовской области провела проверку по обращению бойца СВО. Дело в том, что во время военной службы мужчина получил ранение. Однако региональное министерство труда и социального развития отказалось предоставить выплату. Сотрудники ведомства обосновали свое решение тем, что у бойца не было постоянной регистрации на территории Ростовской области на момент получения травмы.
В защиту его прав прокуроры обратились в суд с исковым заявлением об установлении факта постоянного проживания в донском регионе. Требования были удовлетворены, а участник СВО получил единовременную выплату в 600 тысяч рублей.
До этого RostovGazeta писала, что ФСБ пресекла рассылку заминированных подарков военным Ростовской области.