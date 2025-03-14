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Posted 14 марта, 04:33

Published 14 марта, 04:33

Modified 14 марта, 04:33

Updated 14 марта, 04:33

На Дону за 220 млн продают фабрику по производству одежды для маркетплейсов

В Ростове-на-Дону ищут хозяина для фабрики, шьющей для Wildberries и Ozon

14 марта 2025, 04:33
Фото: Авито. На Дону за 220 млн продают фабрику по производству одежды для маркетплейсов
В Ростове-на-Дону продают швейную фабрику, которая производит одежду для маркетплейсов,. Данная информация появилось на популярном сайте объявлений.

В объявлении говорится, что коллектив состоит из 150 человек, из которых 110 — швеи.

Здание фабрики занимает 1,5 тысячи квадратов и включает в себя себя раскройный цех, два текстильных принтера и швейные машинки. Также у предприятия есть склад, офис, швейный и упаковочный цех.

Собственник сообщает, что годовая выручка фабрики составила 600 миллионов рублей
Собственник сообщает, что годовая выручка фабрики составила 600 миллионов рублей. Фото: Авито

Продавец пишет, что в стоимость вошли и остатки товаров на 100 миллионов рублей. Общая стоимость, указанная в объявлении, составила 220 миллионов рублей.

Собственник сообщает, что годовая выручка фабрики составила 600 миллионов рублей.

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Само предприятие расположено в Северном жилом массиве. «Швейное производство в удобной и активной промышленной и логистической локации, с полным циклом производства и сбыта на WB и Оzon.Фабрикa ориентирована нa работу с трикотажем», — сообщает продавец.

Он также уточняет, что здание фабрики новое, его площадь 1500 квадратных метров, в собственности (без обременений). В стоимость входит также оборудование и товарные остатки.

Ранее RostovGazeta рассказала о популярном производителе одежды Gloria Jeans, который выставил на продажу фабрики в некоторых городах Ростовской области.

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