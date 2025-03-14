В Ростове-на-Дону ищут хозяина для фабрики, шьющей для Wildberries и Ozon

Posted 14 марта, 04:33
Published 14 марта, 04:33
Modified 14 марта, 04:33
Updated 14 марта, 04:33
В объявлении говорится, что коллектив состоит из 150 человек, из которых 110 — швеи.
Здание фабрики занимает 1,5 тысячи квадратов и включает в себя себя раскройный цех, два текстильных принтера и швейные машинки. Также у предприятия есть склад, офис, швейный и упаковочный цех.
Продавец пишет, что в стоимость вошли и остатки товаров на 100 миллионов рублей. Общая стоимость, указанная в объявлении, составила 220 миллионов рублей.
Собственник сообщает, что годовая выручка фабрики составила 600 миллионов рублей.
Само предприятие расположено в Северном жилом массиве. «Швейное производство в удобной и активной промышленной и логистической локации, с полным циклом производства и сбыта на WB и Оzon.Фабрикa ориентирована нa работу с трикотажем», — сообщает продавец.
Он также уточняет, что здание фабрики новое, его площадь 1500 квадратных метров, в собственности (без обременений). В стоимость входит также оборудование и товарные остатки.
Ранее RostovGazeta рассказала о популярном производителе одежды Gloria Jeans, который выставил на продажу фабрики в некоторых городах Ростовской области.