В Ростове-на-Дону с Темерницкого моста упал мужчина

Posted 14 марта, 11:24
Published 14 марта, 11:24
Modified 14 марта, 11:26
Updated 14 марта, 11:26
Сообщение о пострадавшем поступило спасателям в 8.30 мск. Выяснилось, что мужчина упал с Темерницкого моста на улице Шоссейной, 49ж. До приезда спасателей на место происшествия пострадавшего уже достали из воды сотрудники ведомственной охраны моста.
Также мужчине помог рыбак, который оказался поблизости. Он подплыл на лодке к пострадавшему и его погрузили на борт.
Мужчину забрали медики на карете скорой помощи. О причинах падения в ведомстве не рассказали.