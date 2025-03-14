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Posted 14 марта, 11:24

Published 14 марта, 11:24

Modified 14 марта, 11:26

Updated 14 марта, 11:26

Темерницкий мост

В Ростове-на-Дону с Темерницкого моста упал мужчина

14 марта 2025, 11:24
Фото: Иван Муравиков/Яндекс. Карты. Темерницкий мост
В пятницу утром, 14 марта мужчина свалился с Темерницкого моста. Об этом рассказали в управлении по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону.

Сообщение о пострадавшем поступило спасателям в 8.30 мск. Выяснилось, что мужчина упал с Темерницкого моста на улице Шоссейной, 49ж. До приезда спасателей на место происшествия пострадавшего уже достали из воды сотрудники ведомственной охраны моста.

Также мужчине помог рыбак, который оказался поблизости. Он подплыл на лодке к пострадавшему и его погрузили на борт.

Мужчину забрали медики на карете скорой помощи. О причинах падения в ведомстве не рассказали.

С Ворошиловского моста в Ростове-на-Дону упала женщина
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Ранее RostovGazeta рассказала о женщине, которая разбилась при падении с Ворошиловского моста.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Спасатели#Мост#Скорая помощь#Инцидент#Происшествия
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