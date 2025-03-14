В Ростове-на-Дону с Темерницкого моста упал мужчина

Сообщение о пострадавшем поступило спасателям в 8.30 мск. Выяснилось, что мужчина упал с Темерницкого моста на улице Шоссейной, 49ж. До приезда спасателей на место происшествия пострадавшего уже достали из воды сотрудники ведомственной охраны моста.