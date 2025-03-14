В Ростове в День защиты прав потребителей наградили работников бытового обслуживания

— Я такой человек, который никогда не ждет награды, я просто делаю свое дело. В настоящий момент развиваем проект «Царь-Курник» на федеральном уровне, составляя конкуренцию многим стрит-фудам и фаст-фудам. Для меня было неожиданностью, когда мне сказали, что нужно приехать на мероприятие, поэтому я здесь. Благодарность еще раз подчеркивает, что мы на верном пути, однако конечную оценку нашем продукту дают потребители, — поделился эмоциями Олег Кучков.