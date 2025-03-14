В Ростове в День защиты прав потребителей наградили работников бытового обслуживания

Posted 14 марта, 09:42
Published 14 марта, 09:42
Modified 14 марта, 10:50
Updated 14 марта, 10:50
На мероприятии, которое проходило в доме общественных собраний, присутствовали заслуженные работники отрасли, представители муниципалитетов и региональных властей.
Проведение встречи в таком широком формате для Ростовской области давно стало традицией. Предприниматели и представители власти собираются вместе не только для того, чтобы отметить заслуги и достижения, но и обсудить механизмы защиты прав потребителей, которые обеспечиваются как на областном так и на муниципальном уровнях.
По словам первого заместителя губернатора по вопросам экономического развития региона и торговой деятельности Алексея Господарева, программа по защите прав потребителей на Дону работает с 2008 года.
— Донской регион на протяжении многих лет традиционно входит в тройку лидеров среди субъектов России по уровню защищенности прав потребителей. Это достижение совместное и отражает результат общей работы федеральных, региональных и муниципальных властей. Он также показывает и подход бизнеса к своим клиентам. За годы работы в регионе удалось сформировать многоканальную систему, которая включает информационное просвещение потребителей, предоставление бесплатной юридической помощи и кадровое обеспечение, а также защищает население от недоброкачественных товаров и услуг. Только за прошлый год, 90 тысяч жителей нашего региона получили услуги по защите своих потребительских прав, — сказал Алексей Господарев.
Что касается качества и объема бытовых услуг на Дону, то Ростовская область и здесь входит в пятерку лидеров, занимая пятое место.
— По бытовому обслуживанию населения ежегодный прирост данного сектора составляет девять процентов, при этом средний прирост по стране равняется семи. Это наглядно видно и по количеству парикмахерских, и ателье, и других предприятий. Такая положительная динамика свидетельствует о востребованности и важности данной отрасли, — подчеркнул Алексей Господарев.
Условно мероприятие состояло из двух частей — пленарной и торжественной. В первой части собравшимся в зале о результатах деятельности по защите прав потребителей рассказали директор департамента потребительского рынка Ростовской области Алексей Панкратов и заместитель руководителя УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей Анатолий Конченко. Они отметили важность подобных мероприятий и напомнили о механизмах в сфере обеспечения защиты потребителей на Дону.
Во время второй части собрания, приуроченного к празднованию дней работника бытового обслуживания населения и защиты прав потребителей, многие из присутствующих получили награды. К слову, медаль «За доблестный труд на благо Донского края» вручили заместителю гендиректора по связям с общественностью ОАО «Плодоовощторг» из Батайска Ольге Мельниковой, а знаком губернатора «За безупречную службу» наградили начальника отдела защиты прав потребителей УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей региона Наталью Живую. Получил благодарность от главы региона и руководитель федерального сетевого проекта русской кухни «Царь-Курник» ресторатор Олег Кучков.
— Я такой человек, который никогда не ждет награды, я просто делаю свое дело. В настоящий момент развиваем проект «Царь-Курник» на федеральном уровне, составляя конкуренцию многим стрит-фудам и фаст-фудам. Для меня было неожиданностью, когда мне сказали, что нужно приехать на мероприятие, поэтому я здесь. Благодарность еще раз подчеркивает, что мы на верном пути, однако конечную оценку нашем продукту дают потребители, — поделился эмоциями Олег Кучков.
Добавим, что общее количество участников торжественного собрания превысило 120 человек. Среди них были представители муниципальных образований Ростовской области, члены межведомственной комиссии по защите прав потребителей, руководители общественных приемных и представители бизнес-сообществ, все те, кто ежедневно привносит в нашу жизнь уют, удобство, красоту и комфорт.