В Telegram подошел к концу первый stories-сериал «Мэр Скуфанов» от SHOT

Posted 14 марта, 19:17
Published 14 марта, 19:17
Modified 14 марта, 19:17
Updated 14 марта, 19:17
Блогер Telegram-канала SHOT Петр Скуфанов поехал в Берёзовский, чтобы разобраться в произошедшем. Он провел встречи с представителями власти, поговорил с горожанами и даже выразил желание занять пост мэра. Скуфанов углубился в проблемы Берёзовского, посетил шахту, местную газету и общественную баню с намерением понять нужды населения. До решения суда о повторном голосовании блогер уезжает из города, но обещает вернуться, если его позовут.
Пётр Скуфанов подчеркнул, что его проект — первый в своем роде сторис-сериал в Telegram в России: «Такого раньше никто не снимал. Мы работали в режиме онлайн, без сценария, импровизируя и фиксируя живые реакции людей. Получилось настоящее stories-реалити».
По словам Петра, источником вдохновения для проекта послужили реальные события. Он отметил, что шум вокруг Берёзовского в новостях привлёк внимание, и пришла идея взглянуть на ситуацию изнутри, предложить жителям свою поддержку. Пётр заключил, что результатом стал отличный, запоминающийся, увлекательный и позитивный проект.
В SHOT сообщили, что толчком к созданию сторис-сериала послужили нестандартные выборы, прошедшие в Берёзовском.
Генеральный директор объединённой редакции LIFE и SHOT Денис Арапов пояснил, что «Мэр Скуфанов» — это способ исследовать события в Берёзовском, выяснить мнение местных жителей о власти, разобраться в их проблемах и погрузиться в обыденную жизнь неравнодушного жителя Берёзовского.
Арапов также прокомментировал возможность продолжения сериала. Он отметил, что у команды авторов есть ряд наработок для второго сезона, однако окончательное решение будет принято с учетом формата предстоящих выборов и общей политической обстановки в области.
«Одно могу сказать точно: если Скуфанов вступит в предвыборную гонку, то спойлером он точно не будет!» — заявил он.
Оценить новый формат и увидеть сторис-сериал «Мэр Скуфанов» можно в Telegram-канале SHOT.