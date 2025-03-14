В Telegram подошел к концу первый stories-сериал «Мэр Скуфанов» от SHOT

Блогер Telegram-канала SHOT Петр Скуфанов поехал в Берёзовский, чтобы разобраться в произошедшем. Он провел встречи с представителями власти, поговорил с горожанами и даже выразил желание занять пост мэра. Скуфанов углубился в проблемы Берёзовского, посетил шахту, местную газету и общественную баню с намерением понять нужды населения. До решения суда о повторном голосовании блогер уезжает из города, но обещает вернуться, если его позовут.