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Posted 14 марта, 19:17

Published 14 марта, 19:17

Modified 14 марта, 19:17

Updated 14 марта, 19:17

В Telegram подошел к концу первый stories-сериал «Мэр Скуфанов» от SHOT

14 марта 2025, 19:17
Заключительный эпизод 12-серийного проекта транслировался 14 марта. Сериал стартовал 3 марта, в период активного обсуждения выборов в Берёзовском (Свердловская область). Тогда неожиданную победу на выборах мэра одержала Юлия Маслакова, но вскоре она сложила полномочия, подала иск в суд и пропала.

Блогер Telegram-канала SHOT Петр Скуфанов поехал в Берёзовский, чтобы разобраться в произошедшем. Он провел встречи с представителями власти, поговорил с горожанами и даже выразил желание занять пост мэра. Скуфанов углубился в проблемы Берёзовского, посетил шахту, местную газету и общественную баню с намерением понять нужды населения. До решения суда о повторном голосовании блогер уезжает из города, но обещает вернуться, если его позовут.

Пётр Скуфанов подчеркнул, что его проект — первый в своем роде сторис-сериал в Telegram в России: «Такого раньше никто не снимал. Мы работали в режиме онлайн, без сценария, импровизируя и фиксируя живые реакции людей. Получилось настоящее stories-реалити».

По словам Петра, источником вдохновения для проекта послужили реальные события. Он отметил, что шум вокруг Берёзовского в новостях привлёк внимание, и пришла идея взглянуть на ситуацию изнутри, предложить жителям свою поддержку. Пётр заключил, что результатом стал отличный, запоминающийся, увлекательный и позитивный проект.

В SHOT сообщили, что толчком к созданию сторис-сериала послужили нестандартные выборы, прошедшие в Берёзовском.

Генеральный директор объединённой редакции LIFE и SHOT Денис Арапов пояснил, что «Мэр Скуфанов» — это способ исследовать события в Берёзовском, выяснить мнение местных жителей о власти, разобраться в их проблемах и погрузиться в обыденную жизнь неравнодушного жителя Берёзовского.

Арапов также прокомментировал возможность продолжения сериала. Он отметил, что у команды авторов есть ряд наработок для второго сезона, однако окончательное решение будет принято с учетом формата предстоящих выборов и общей политической обстановки в области.

«Одно могу сказать точно: если Скуфанов вступит в предвыборную гонку, то спойлером он точно не будет!» — заявил он.

Оценить новый формат и увидеть сторис-сериал «Мэр Скуфанов» можно в Telegram-канале SHOT.

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