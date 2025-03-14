Владельца гостиницы Московская в Ростове обязали сохранить ее исторический облик

Posted 14 марта, 16:10
Published 14 марта, 16:10
Modified 14 марта, 16:10
Updated 14 марта, 16:10
Напомним, что в 2024 году девелопер Capital Group купил здание гостиницы «Московская», расположенной в центре Ростова-на-Дону. Компания планировала восстановить строение и развивать его.
Как пишет «Коммерсантъ Ростов», фирма уже получила утвержденные охранные обязательства для восстановления объекта. В настоящий момент разрабатывается концепция будущего проекта. Однако до сих пор неизвестно, здание продолжат использовать как гостиницу или откроют что-то новое.
Добавим, что сроки проведения восстановительных работ зависят от завершения разработки этой самой концепции.
Ранее RostovGazeta писала, что рабочие разрушили уникальный декор на фасаде Ростовского цирка. Из-за этого пришлось приостановить реконструкцию здания.