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Posted 14 марта, 16:10

Published 14 марта, 16:10

Modified 14 марта, 16:10

Updated 14 марта, 16:10

Гостиница «Московская» в Ростове

Владельца гостиницы Московская в Ростове обязали сохранить ее исторический облик

14 марта 2025, 16:10
Фото: Малкия/cc by sa 3.0/wiki. Гостиница «Московская» в Ростове
Столичный девелопер Capital Group, который стал новым собственником гостиницы «Московская» в Ростове-на-Дону, получил утвержденные охранные обязательства для восстановления здания, сообщают СМИ.

Напомним, что в 2024 году девелопер Capital Group купил здание гостиницы «Московская», расположенной в центре Ростова-на-Дону. Компания планировала восстановить строение и развивать его.

Как пишет «Коммерсантъ Ростов», фирма уже получила утвержденные охранные обязательства для восстановления объекта. В настоящий момент разрабатывается концепция будущего проекта. Однако до сих пор неизвестно, здание продолжат использовать как гостиницу или откроют что-то новое.

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Добавим, что сроки проведения восстановительных работ зависят от завершения разработки этой самой концепции.

Ранее RostovGazeta писала, что рабочие разрушили уникальный декор на фасаде Ростовского цирка. Из-за этого пришлось приостановить реконструкцию здания.

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