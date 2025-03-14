Владельца гостиницы Московская в Ростове обязали сохранить ее исторический облик

Как пишет «Коммерсантъ Ростов», фирма уже получила утвержденные охранные обязательства для восстановления объекта. В настоящий момент разрабатывается концепция будущего проекта. Однако до сих пор неизвестно, здание продолжат использовать как гостиницу или откроют что-то новое.