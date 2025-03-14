Власти Ростова предупредили жителей о снегопаде и морозе

По прогнозу синоптиков, в период с 17 по 19 марта Ростов-на-Дону накроет непогода. В городе начнутся дождь и мокрый снег, переходящие в снег, сильный ветер, гололедица и понижение температуры. Также ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях.