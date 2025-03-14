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Posted 14 марта, 18:40

Published 14 марта, 18:40

Modified 14 марта, 22:12

Updated 14 марта, 22:12

Скрябин предупредил о возникновении ЧС из-за непогоды в Ростове-на-Дону

Власти Ростова предупредили жителей о снегопаде и морозе

14 марта 2025, 18:40
Фото: 1MI. Скрябин предупредил о возникновении ЧС из-за непогоды в Ростове-на-Дону
Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин рассказал о введении режима повышенной готовности из-за ухудшений погоды на следующей неделе. Об этом градоначальник написал в телеграм-канале.

По прогнозу синоптиков, в период с 17 по 19 марта Ростов-на-Дону накроет непогода. В городе начнутся дождь и мокрый снег, переходящие в снег, сильный ветер, гололедица и понижение температуры. Также ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

В связи с этим на внеочередном заседании КЧС (комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности) было принято решение о введении режима повышенной готовности для экстренных и коммунальных служб.

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Однако ростовчане сомневаются, что погода испортится настолько сильно: «По погоде в Ростове сомнительно. Ну, понизится температура, но вряд ли снег, мокрый снег возможны. И сразу таять будет».

Скрябин отметил, что режим будет действовать с 16 по 20 марта. Также он поручил выполнить комплекс превентивных мер для предупреждения возможных ЧС.

Ранее RostovGazeta писала, что сразу на 20 градусов упадет температура воздуха в Ростове-на-Дону.

Как вы думаете, начнется ли опять снежный коллапс в Ростове-на-Дону?
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