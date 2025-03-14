Власти Ростова предупредили жителей о снегопаде и морозе

Posted 14 марта, 18:40
Published 14 марта, 18:40
Modified 14 марта, 22:12
Updated 14 марта, 22:12
По прогнозу синоптиков, в период с 17 по 19 марта Ростов-на-Дону накроет непогода. В городе начнутся дождь и мокрый снег, переходящие в снег, сильный ветер, гололедица и понижение температуры. Также ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях.
В связи с этим на внеочередном заседании КЧС (комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности) было принято решение о введении режима повышенной готовности для экстренных и коммунальных служб.
Однако ростовчане сомневаются, что погода испортится настолько сильно: «По погоде в Ростове сомнительно. Ну, понизится температура, но вряд ли снег, мокрый снег возможны. И сразу таять будет».
Скрябин отметил, что режим будет действовать с 16 по 20 марта. Также он поручил выполнить комплекс превентивных мер для предупреждения возможных ЧС.
Ранее RostovGazeta писала, что сразу на 20 градусов упадет температура воздуха в Ростове-на-Дону.