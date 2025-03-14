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Posted 14 марта, 11:07

Published 14 марта, 11:07

Modified 14 марта, 11:09

Updated 14 марта, 11:09

ВТБ: мошенники ищут «ошибочного получателя» посылки

ВТБ: мошенники ищут «ошибочного получателя» посылки

14 марта 2025, 11:07
Фото: Изображение Midjourney.
ВТБ предупреждает о росте на 30% случаев мошенничества, связанных с ошибочным получением несуществующих посылок. Злоумышленники от имени транспортной компании и получателя бандероли просят оплатить стоимость посылки или таможенный сбор за нее.

После перевода денег или оплаты по QR-коду мошенники сразу исчезают.

Мошенники работают командой, где каждый выполняет свою роль в схеме обмана. Один представляется сотрудником транспортной, почтовой или таможенной службы. Он сообщает о поступлении посылки на имя жертвы и необходимости срочного выкупа и оплаты таможенных сборов. Далее подключается сообщник, который выдаёт себя за «настоящего получателя» посылки. Он убеждает жертву не только получить за него посылку, но и оплатить несуществующие сборы, угрожая штрафами от таможни и проблемами с правоохранительными органами. Мошенник обещает вернуть все деньги в момент передачи бандероли. Как только жертва переводит деньги за получение посылки на указанный мошенниками счет, оба злоумышленника исчезают.

«На самом деле никакой посылки не существует — это всё часть продуманной мошеннической схемы. Напарник в роли получателя бандероли появляется, чтобы окончательно убедить жертву в реальности происходящего. Все их обещания вернуть деньги, угрозы о штрафах — не более чем манипуляция, чтобы выманить у человека деньги. Если вам звонят с подобными историями, лучше всего прекратить общение и обратиться в официальные службы для проверки информации. Будьте внимательны к предложениям, которые поступают из незнакомых источников», — отметил Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности.
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