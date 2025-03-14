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Posted 14 марта, 14:37

Published 14 марта, 14:37

Modified 14 марта, 14:47

Updated 14 марта, 14:47

Учитель у доски

В Ростовской области может появиться регламент, защищающий учителей

14 марта 2025, 14:37
Фото: 1MI. Учитель у доски
Сюжет
Эксклюзив
Юрист, адвокат Антон Габович сообщил RostovGazeta, что новый регламент о защите чести и достоинства педагогов, в том числе и Ростовской области, пока находится в стадии разработки. Но уже сегодня можно предположить, как он будет реализовываться на практике.

По словам собеседника, у педагогов, в том числе и Ростовской области, особый правовой статус. У них есть ряд принятых министерством просвещения локальных нормативных документов, которым необходимо следовать.

«Например, учителям рекомендовано воздерживаться от размещения в интернете информации, которая причинит вред детям. Это могут быть фото или видео, размещенные в соцсетях, в общих группах мессенджеров», — отмечает Антон Габович.

Спикер уточняет, что нередко и школьники пишут в общих чатах или на форумах о педагогах. И если информация не соответствует действительности или нарушает права, то учитель имеет полное право обратиться к владельцу ресурса, который должен будет удалить ее. А если этого не сделать, педагог вправе через суд обязать владельца ресурса удалить запись, еще и опубликовать опровержение.

Дневники учеников
Дневники учеников. Фото: 1MI
«Думаю, что разрабатываемый сегодня регламент о защите чести и достоинстве учителей — это будет внутренний документ, который урегулирует порядок действий и этапы, связанные с защитой прав педагогов. После того как документ утвердят, все школы в стране должны будут ему следовать», — делится мыслями юрист.

Эксперт предполагает, что в регламенте будет определен алгоритм действий педагога в случае нарушения его чести и достоинства.

«Допустим, если ученик нахамил, то педагог может обратиться за защитой своей чести к руководителю образовательной организации — то есть к директору школы. Скорее всего, по этому обращению будет назначена проверка специальной школьной комиссией, или вопрос обсудят на педагогическом совете», — рассуждает собеседник.
Эксперт рассказал о необходимости защиты ростовских учителей от дискредитации
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