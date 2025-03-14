В Ростовской области может появиться регламент, защищающий учителей

Спикер уточняет, что нередко и школьники пишут в общих чатах или на форумах о педагогах. И если информация не соответствует действительности или нарушает права, то учитель имеет полное право обратиться к владельцу ресурса, который должен будет удалить ее. А если этого не сделать, педагог вправе через суд обязать владельца ресурса удалить запись, еще и опубликовать опровержение.