В Ростовской области может появиться регламент, защищающий учителей

Posted 14 марта, 14:37
Published 14 марта, 14:37
Modified 14 марта, 14:47
Updated 14 марта, 14:47
По словам собеседника, у педагогов, в том числе и Ростовской области, особый правовой статус. У них есть ряд принятых министерством просвещения локальных нормативных документов, которым необходимо следовать.
«Например, учителям рекомендовано воздерживаться от размещения в интернете информации, которая причинит вред детям. Это могут быть фото или видео, размещенные в соцсетях, в общих группах мессенджеров», — отмечает Антон Габович.
Спикер уточняет, что нередко и школьники пишут в общих чатах или на форумах о педагогах. И если информация не соответствует действительности или нарушает права, то учитель имеет полное право обратиться к владельцу ресурса, который должен будет удалить ее. А если этого не сделать, педагог вправе через суд обязать владельца ресурса удалить запись, еще и опубликовать опровержение.
«Думаю, что разрабатываемый сегодня регламент о защите чести и достоинстве учителей — это будет внутренний документ, который урегулирует порядок действий и этапы, связанные с защитой прав педагогов. После того как документ утвердят, все школы в стране должны будут ему следовать», — делится мыслями юрист.
Эксперт предполагает, что в регламенте будет определен алгоритм действий педагога в случае нарушения его чести и достоинства.
«Допустим, если ученик нахамил, то педагог может обратиться за защитой своей чести к руководителю образовательной организации — то есть к директору школы. Скорее всего, по этому обращению будет назначена проверка специальной школьной комиссией, или вопрос обсудят на педагогическом совете», — рассуждает собеседник.