Юрий Слюсарь рассказал, какие районы Ростовской области первыми начали посевную

Posted 14 марта, 14:07
Published 14 марта, 14:07
Modified 14 марта, 14:09
Updated 14 марта, 14:09
— Весной донским аграриям предстоит засеять около 1,9 миллиона гектаров яровых культур, в том числе ранними зерновыми и зернобобовыми культурами планируется засеять около более 770 тысяч гектаров, — уточнил глава региона.
Врио губернатора добавил, что у донских аграриев есть все необходимые ресурсы для начала весенней посевной кампании. Для сельхозпредприятий и сельских территорий действует мера поддержки. Сумма, которая ежегодно выделяется на это, выросла в 2025-м до 10 миллиардов рублей (на 2 миллиарда больше, чем годом ранее). Эти средства помогут купить оборудование, сырье, удобрение, технику. Часть денег понадобится для комплексного развития территории.
Эту меру поддержки Юрий Слюсарь обсуждал на встрече в Москве с вице-премьером правительства России Дмитрием Патрушевым. Из федерального бюджета на эти цели выделят около 3,5 миллиарда рублей.
Кроме того, аграрии из Ростовской области смогли получить льготные кредиты на обеспечение сезонных работ. Общая сумма таких займов превысила 800 миллионов рублей.
К началу посевной подготовились основательно. Сельзозпроизводители перевыполнили план по заготовке семян на 14% — 137 тысяч тонн. Почти весь (95%) посевной материал зерновых колосовых — отечественный, преимущественно донской селекции. К этому показателю стремятся и в других культурах. Например, долю российских семян планируют увеличить до 68% для кукурузы и до 57% — для подсолнечника.
Кроме того, 91% минеральных удобрений из 245,3 тысячи тонн уже закупили. Для полевых работ подготовили 28 тысяч тракторов, 17 тысяч сеялок и 19 тысяч культиваторов.
Общая посевная площадь на Дону останется на уровне 5 миллионов гектаров в 2025 году. Из 2,9 миллиона гектаров озимых культур, засеянных осенью 2024-го, 2,7 миллиона гектаров уже взошли (95%). С конца февраля аграрии начали подкармливать озимые культуры и на данный момент обработали уже 30% площадей.