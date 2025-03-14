Юрий Слюсарь рассказал, какие районы Ростовской области первыми начали посевную

Врио губернатора добавил, что у донских аграриев есть все необходимые ресурсы для начала весенней посевной кампании. Для сельхозпредприятий и сельских территорий действует мера поддержки. Сумма, которая ежегодно выделяется на это, выросла в 2025-м до 10 миллиардов рублей (на 2 миллиарда больше, чем годом ранее). Эти средства помогут купить оборудование, сырье, удобрение, технику. Часть денег понадобится для комплексного развития территории.