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Posted 15 марта, 13:57

Published 15 марта, 13:57

Modified 15 марта, 13:59

Updated 15 марта, 13:59

Аномальная жара до +29 градусов и гроза ожидаются в Ростовской области

Аномальная жара до +29 градусов и гроза ожидаются в Ростовской области

15 марта 2025, 13:57
Фото: 1MI. Аномальная жара до +29 градусов и гроза ожидаются в Ростовской области
В ближайшие дни в Ростовскую область ворвется по-настоящему летняя жара до +29 градусов, а также гроза и шквалистый ветер с порывами до 18 метров в секунду, информирует Северо-Кавказское УГМС.

Так, в воскресенье, 16 марта, будет облачно с прояснениями. Местами может пройти умеренный дождь. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду с порывами до 18. Днем столбики термометров поднимутся до +25…+29, а ночью — опустятся до +2…+12 градусов Цельсия.

В понедельник, 17 марта, ожидается небольшой дождь с грозой. Ветер северо-западный разгонится до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью до +5…+14, а днем — до +13…+23 градусов Цельсия.

Резкое падение температуры до -2 градусов ожидается в Ростове-на-Дону
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Во вторник, 18 марта, в городе будет небольшой дождь, а местами и мокрый снег. Сам по себе день тоже будет холодным по сравнению с предыдущими. В течение суток температурный диапазон составит всего -2…+9 градусов Цельсия.

Ранее RostovGazeta рассказала о новом температурном рекорде, который зафиксировали в Ростове-на-Дону 12 марта.

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