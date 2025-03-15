Аномальная жара до +29 градусов и гроза ожидаются в Ростовской области

Posted 15 марта, 13:57
Published 15 марта, 13:57
Modified 15 марта, 13:59
Updated 15 марта, 13:59
Так, в воскресенье, 16 марта, будет облачно с прояснениями. Местами может пройти умеренный дождь. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду с порывами до 18. Днем столбики термометров поднимутся до +25…+29, а ночью — опустятся до +2…+12 градусов Цельсия.
В понедельник, 17 марта, ожидается небольшой дождь с грозой. Ветер северо-западный разгонится до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью до +5…+14, а днем — до +13…+23 градусов Цельсия.
Во вторник, 18 марта, в городе будет небольшой дождь, а местами и мокрый снег. Сам по себе день тоже будет холодным по сравнению с предыдущими. В течение суток температурный диапазон составит всего -2…+9 градусов Цельсия.
Ранее RostovGazeta рассказала о новом температурном рекорде, который зафиксировали в Ростове-на-Дону 12 марта.