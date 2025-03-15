Боевые беспилотники в ночь на 15 марта атаковали два района Ростовской области

Posted 15 марта, 05:14
Published 15 марта, 05:14
Modified 15 марта, 05:16
Updated 15 марта, 05:16
По информации главы региона, беспилотники перехватили над Чертковским и Тарасовским районами. По оперативным данным, в результате никто не пострадал. Разрушений на земле не зафиксировано. Вероятно, обломки БПЛА упали вдали от жилой застройки.
— Было слышно много взрывов, — пишут в комментариях местные жители.
Накануне вечером по всей Ростовской области объявили беспилотную опасность. Соответствующее уведомление получили пользователи приложения МЧС. Отбой дали только к 07.00 мск следующего утра.