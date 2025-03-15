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Posted 15 марта, 05:14

Published 15 марта, 05:14

Modified 15 марта, 05:16

Updated 15 марта, 05:16

Боевые беспилотники в ночь на 15 марта атаковали два района Ростовской области

Боевые беспилотники в ночь на 15 марта атаковали два района Ростовской области

15 марта 2025, 05:14
Фото: Минобороны России. Боевые беспилотники в ночь на 15 марта атаковали два района Ростовской области
В Ростовской области военные отразили атаку БПЛА. Дроны перехватили сразу над двумя районами, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь в своем telegram-канале 15 марта.

По информации главы региона, беспилотники перехватили над Чертковским и Тарасовским районами. По оперативным данным, в результате никто не пострадал. Разрушений на земле не зафиксировано. Вероятно, обломки БПЛА упали вдали от жилой застройки.

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— Было слышно много взрывов, — пишут в комментариях местные жители.

Накануне вечером по всей Ростовской области объявили беспилотную опасность. Соответствующее уведомление получили пользователи приложения МЧС. Отбой дали только к 07.00 мск следующего утра.

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