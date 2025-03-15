Итоги субботы: сливочное масло дорожает, пока Ростов превращается в мусорную свалку

Средние цены на сливочное масло в некоторых городах Ростовской области почти достигли 1100 рублей за килограмм, тем временем в Ростове-на-Дону создадут карту красных мусорных зон, а школьник попал в больницу после ДТП с электрокаром. Итоги субботы от RostovGazeta.

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