Итоги субботы: сливочное масло дорожает, пока Ростов превращается в мусорную свалку

Posted 15 марта, 15:51
Published 15 марта, 15:51
Modified 15 марта, 15:53
Updated 15 марта, 15:53
Согласно сведениям за 10 марта, самая низкая средняя стоимость килограмма сливочного масло по Ростовской области составляет 1062,07 рубля. Такие ценники были зафиксированы Волгодонске. В Ростове-на-Дону масло в среднем можно приобрести за 1084,55 рубля, а в Таганроге — за 1093,71 рубля.
Если говорить о подсолнечном масле, то наиболее дешевым торгуют тоже в Волгодонске — 141,90 рубля, а вот в Ростове-на-Дону наоборот самая высокая средняя стоимость масла — 151,79 рубля.
В Ростове-на-Дону накопилось очень много не вывезенного мусора, в связи с этим власти города решили создать карту красных зон. На них будут отображаться самые проблемные места, где сконцентрировано наибольшее количество отходов.
Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин рассказал, что одной из самых острых проблем города является переполненность контейнеров. Даже в центре подрядчики не всегда своевременно вывозят мусор.
Ознакомившись с жалобами местных жителей, градоначальник провел рабочее совещание по проблемным вопросам в сфере обращения с ТКО. В нем участвовали и представители подрядчика, и регионального оператора, отвечающего за уборку.
Авария произошла в пятницу вечером, 14 марта, на автодороге Шахты-Цимлянск в Ростовской области. 23-летняя девушка-водитель управляла электромобилем BYD. На 133-м километре она потеряла управление, и машина вылетела на встречную полосу, по который двигался внедорожник Haval Julion.
В результате ДТП пострадал 15-летний пассажир Haval и водитель электромобиля.