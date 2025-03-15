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Posted 15 марта, 15:51

Published 15 марта, 15:51

Modified 15 марта, 15:53

Updated 15 марта, 15:53

Итоги субботы: сливочное масло дорожает, пока Ростов превращается в мусорную свалку

Итоги субботы: сливочное масло дорожает, пока Ростов превращается в мусорную свалку

15 марта 2025, 15:51
Фото: 1MI. Итоги субботы: сливочное масло дорожает, пока Ростов превращается в мусорную свалку
Средние цены на сливочное масло в некоторых городах Ростовской области почти достигли 1100 рублей за килограмм, тем временем в Ростове-на-Дону создадут карту красных мусорных зон, а школьник попал в больницу после ДТП с электрокаром. Итоги субботы от RostovGazeta.

Сливочное масло

Согласно сведениям за 10 марта, самая низкая средняя стоимость килограмма сливочного масло по Ростовской области составляет 1062,07 рубля. Такие ценники были зафиксированы Волгодонске. В Ростове-на-Дону масло в среднем можно приобрести за 1084,55 рубля, а в Таганроге — за 1093,71 рубля.

Если говорить о подсолнечном масле, то наиболее дешевым торгуют тоже в Волгодонске — 141,90 рубля, а вот в Ростове-на-Дону наоборот самая высокая средняя стоимость масла — 151,79 рубля.

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Мусорная карта

В Ростове-на-Дону накопилось очень много не вывезенного мусора, в связи с этим власти города решили создать карту красных зон. На них будут отображаться самые проблемные места, где сконцентрировано наибольшее количество отходов.

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин рассказал, что одной из самых острых проблем города является переполненность контейнеров. Даже в центре подрядчики не всегда своевременно вывозят мусор.

Ознакомившись с жалобами местных жителей, градоначальник провел рабочее совещание по проблемным вопросам в сфере обращения с ТКО. В нем участвовали и представители подрядчика, и регионального оператора, отвечающего за уборку.

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ДТП с электромобилем

Авария произошла в пятницу вечером, 14 марта, на автодороге Шахты-Цимлянск в Ростовской области. 23-летняя девушка-водитель управляла электромобилем BYD. На 133-м километре она потеряла управление, и машина вылетела на встречную полосу, по который двигался внедорожник Haval Julion.

В результате ДТП пострадал 15-летний пассажир Haval и водитель электромобиля.

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