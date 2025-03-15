Карту красных мусорных зон создадут в Ростове-на-Дону

Posted 15 марта, 05:11
Published 15 марта, 05:11
Modified 15 марта, 05:11
Updated 15 марта, 05:11
По словам главы города, переполненные контейнеры — одна из самых острых проблем. Даже в центре города подрядчики не всегда своевременно вывозят мусор.
Ознакомившись с жалобами местных жителей, Александр Скрябин провел рабочее совещание по проблемным вопросам в сфере обращения с ТКО. В нем участвовали и представители подрядчика, и регионального оператора, отвечающего за уборку.
Глава Ростова поставил задачу проанализировать самые проблемные места и составить карту красных зон, где скапливается слишком много отходов. Ответственным нужно будет выяснить причину и решить эту проблему.