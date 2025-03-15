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Posted 15 марта, 05:11

Published 15 марта, 05:11

Modified 15 марта, 05:11

Updated 15 марта, 05:11

Карту красных мусорных зон создадут в Ростове-на-Дону

Карту красных мусорных зон создадут в Ростове-на-Дону

15 марта 2025, 05:11
Фото: 1MI. Карту красных мусорных зон создадут в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону оказалось настолько много не вывезенного мусора, что власти решили создать карту красных зон. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Александр Скрябин 14 марта.

По словам главы города, переполненные контейнеры — одна из самых острых проблем. Даже в центре города подрядчики не всегда своевременно вывозят мусор.

Стало известно, что обсуждали Слюсарь и и. о. главы администрации Ростова Скрябин
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Ознакомившись с жалобами местных жителей, Александр Скрябин провел рабочее совещание по проблемным вопросам в сфере обращения с ТКО. В нем участвовали и представители подрядчика, и регионального оператора, отвечающего за уборку.

Глава Ростова поставил задачу проанализировать самые проблемные места и составить карту красных зон, где скапливается слишком много отходов. Ответственным нужно будет выяснить причину и решить эту проблему.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Мусор#Контейнеры#ТКО#Юрий Слюсарь
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