Ливень и сильный ветер надвигаются на Ростов-на-Дону

Во вторник, 18 марта, будет пасмурная погода. Около 03.00 мск начнется дождь, который продлится весь день. После полудня осадки усилятся. Днем воздух прогреется только до +6 градусов, а ночью — охладится до +1 градуса Цельсия. Ветер северный 11 метров в секунду.