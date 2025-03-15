Ливень и сильный ветер надвигаются на Ростов-на-Дону

Posted 15 марта, 08:07
Published 15 марта, 08:07
Modified 15 марта, 08:09
Updated 15 марта, 08:09
По прогнозу Gismeteo, в понедельник, 17 марта, ожидается облачная погода с прояснениями. В дневное время температура воздуха составит до +13, а в ночное — до +7 градусов Цельсия. Утром поднимется сильный западный ветер до 11 метров в секунду.
Во вторник, 18 марта, будет пасмурная погода. Около 03.00 мск начнется дождь, который продлится весь день. После полудня осадки усилятся. Днем воздух прогреется только до +6 градусов, а ночью — охладится до +1 градуса Цельсия. Ветер северный 11 метров в секунду.
В среду, 19 марта, дождь будет идти только ночью. Местами может пройти небольшой снег. В течение суток температура воздуха будет варьироваться от -1 до +5 градусов Цельсия. Ветер северо-восточный до 10 метров в секунду.
Ранее RostovGazeta писала, что власти Ростова-на-Дону предупредили жителей о снегопаде и морозе.