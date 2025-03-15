«Мыться страшно»: дончане массово жалуются на качество водоснабжения

Posted 15 марта, 17:39
Published 15 марта, 17:39
Modified 15 марта, 17:41
Updated 15 марта, 17:41
В личном телеграм-канале Слюсарь рассказал, что тема воды является одной из самых острых проблем Ростовской области. Дончане постоянно посылают просьбы и жалобы на напор, качество и подачу воды.
Для того чтобы начать решить проблему, в хуторе Ленина создали новую водопроводную станцию. Он будет снабжать водой четыре крупных сельских поселения: Верхнеподпольненское, Ленинское, Ольгинское и Истоминское. Общая протяженность магистрального водовода — более 52 километров.
Жители Ростовской области просят Слюсаря решить проблему по всей территории региона: «Сегодня умывался водой из болота в Каменске-Шахтинском. Именно такая вода течет из-под крана (я про запах).»
«Красный Сулин уже обеспечили качественной водой… Мыться страшно», — пишет пользователь.
«Когда же в Семикаракорске появится качественная вода?», — интересуется местный житель.
«В Мержаново почти всю зиму без воды просидели», — пожаловалась девушка.
«Все время вода воняет, грязная. Теперь вообще напора нет даже», — злится ростовчанин.
«Аналогичная проблема в Батайске! Напор воды оставляет желать лучшего, как и качество», — добавил подписчик.
До этого RostovGazeta писала, что жителей донской столицы не устраивает работа общественного транспорта.