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Posted 15 марта, 17:39

Published 15 марта, 17:39

Modified 15 марта, 17:41

Updated 15 марта, 17:41

«Мыться страшно»: дончане массово жалуются на качество водоснабжения

«Мыться страшно»: дончане массово жалуются на качество водоснабжения

15 марта 2025, 17:39
Фото: 1MI. «Мыться страшно»: дончане массово жалуются на качество водоснабжения

Жители Ростовской области недовольны качеством водоснабжения

Врио губернатора Юрий Слюсарь посетил Аксайский район, в котором появилась новая водопроводная насосная станция. Она должна наладить проблемы водоснабжения. Однако другие жители Ростовской области тоже требуют для себя качественной воды.

В личном телеграм-канале Слюсарь рассказал, что тема воды является одной из самых острых проблем Ростовской области. Дончане постоянно посылают просьбы и жалобы на напор, качество и подачу воды.

Для того чтобы начать решить проблему, в хуторе Ленина создали новую водопроводную станцию. Он будет снабжать водой четыре крупных сельских поселения: Верхнеподпольненское, Ленинское, Ольгинское и Истоминское. Общая протяженность магистрального водовода — более 52 километров.

Жители Ростовской области просят Слюсаря решить проблему по всей территории региона: «Сегодня умывался водой из болота в Каменске-Шахтинском. Именно такая вода течет из-под крана (я про запах).»

«Красный Сулин уже обеспечили качественной водой… Мыться страшно», — пишет пользователь.

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«Когда же в Семикаракорске появится качественная вода?», — интересуется местный житель.

«В Мержаново почти всю зиму без воды просидели», — пожаловалась девушка.

«Все время вода воняет, грязная. Теперь вообще напора нет даже», — злится ростовчанин.

«Аналогичная проблема в Батайске! Напор воды оставляет желать лучшего, как и качество», — добавил подписчик.

До этого RostovGazeta писала, что жителей донской столицы не устраивает работа общественного транспорта.

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