«Мыться страшно»: дончане массово жалуются на качество водоснабжения

Для того чтобы начать решить проблему, в хуторе Ленина создали новую водопроводную станцию. Он будет снабжать водой четыре крупных сельских поселения: Верхнеподпольненское, Ленинское, Ольгинское и Истоминское. Общая протяженность магистрального водовода — более 52 километров.