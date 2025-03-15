На городском пляже в Ростовской области обнаружили снаряд

Posted 15 марта, 15:50
Published 15 марта, 15:50
Modified 15 марта, 15:52
Updated 15 марта, 15:52
В субботу, 15 марта, стало известно, что возле берега реки в Донецке Ростовской области был обнаружен снаряд. Его нашли местные жители во время уборки пляжа. Очевидец рассказал изданию 1rnd, что опасный объект хранился в корневище дерева.
«Я дернул ветку, и он буквально упал мне в руку. Неизвестно сколько лет снаряд пролежал в этом месте, как он сюда попал и насколько вообще опасен», — поделился дончанин.
Люди сразу же обратились в правоохранительные органы, территорию оцепили. Предварительно, эксперты смогли выяснить, что 45-миллиметровый снаряд не относится к временам ВОВ. Однако несмотря на ржавчину, он очень хорошо сохранится и имеет надписи на корпусе.
Добавим, что в ближайшее время опасную находку передадут саперам.
До этого RostovGazeta предупредила, что из-за угроз взрывов в Ростовской области ввели режим повышенной готовности.