На городском пляже в Ростовской области обнаружили снаряд

Люди сразу же обратились в правоохранительные органы, территорию оцепили. Предварительно, эксперты смогли выяснить, что 45-миллиметровый снаряд не относится к временам ВОВ. Однако несмотря на ржавчину, он очень хорошо сохранится и имеет надписи на корпусе.