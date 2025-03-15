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Posted 15 марта, 15:50

Published 15 марта, 15:50

Modified 15 марта, 15:52

Updated 15 марта, 15:52

На городском пляже в Ростовской области обнаружили снаряд

На городском пляже в Ростовской области обнаружили снаряд

15 марта 2025, 15:50
Фото: 1MI. На городском пляже в Ростовской области обнаружили снаряд
Во время субботника жители Ростовской области нашли на территории городского пляжа старый 45-миллиметровый снаряд, информируют СМИ.

В субботу, 15 марта, стало известно, что возле берега реки в Донецке Ростовской области был обнаружен снаряд. Его нашли местные жители во время уборки пляжа. Очевидец рассказал изданию 1rnd, что опасный объект хранился в корневище дерева.

«Я дернул ветку, и он буквально упал мне в руку. Неизвестно сколько лет снаряд пролежал в этом месте, как он сюда попал и насколько вообще опасен», — поделился дончанин.

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Люди сразу же обратились в правоохранительные органы, территорию оцепили. Предварительно, эксперты смогли выяснить, что 45-миллиметровый снаряд не относится к временам ВОВ. Однако несмотря на ржавчину, он очень хорошо сохранится и имеет надписи на корпусе.

Добавим, что в ближайшее время опасную находку передадут саперам.

До этого RostovGazeta предупредила, что из-за угроз взрывов в Ростовской области ввели режим повышенной готовности.

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#Валерия Кострова#Пляж#Саперы#Находка#Снаряд#Оцепление#Общество#Ростовская область#Донецк
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