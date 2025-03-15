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Posted 15 марта, 05:36

Published 15 марта, 05:36

Modified 15 марта, 08:01

Updated 15 марта, 08:01

Пассажиры устроили драку с перцовым баллончиком в салоне автобуса в Ростове

Пассажиры устроили драку с перцовым баллончиком в салоне автобуса в Ростове

15 марта 2025, 05:36
Фото: Новости Ростова-на-Дону. Пассажиры устроили драку с перцовым баллончиком в салоне автобуса в Ростове
В Ростове пассажиры автобуса №3 устроили драку. Очевидцы сообщили о случившемся в соцсетях 14 марта.

По словам свидетелей, участниками драки стали двое мужчин. В какой-то момент один из них якобы использовал перцовый баллончик. Последствия ощутил на себе не только оппонент, но и другие пассажиры.

— Водителю пришлось остановить движение, — сообщает газета «Молот». — Он высадил всех пассажиров и вызвал полицию.
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Официального комментария о случившемся пока нет. В ГУ МВД по Ростовской области не сообщали о подобном ЧП.

Ранее неизвестный мужчина устроил поножовщину в центре Ростова.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Автобус#ЧП#Драка#Полиция#Поножовщина#ГУ МВД
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