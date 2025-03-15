Пассажиры устроили драку с перцовым баллончиком в салоне автобуса в Ростове

Posted 15 марта, 05:36
Published 15 марта, 05:36
Modified 15 марта, 08:01
Updated 15 марта, 08:01
По словам свидетелей, участниками драки стали двое мужчин. В какой-то момент один из них якобы использовал перцовый баллончик. Последствия ощутил на себе не только оппонент, но и другие пассажиры.
— Водителю пришлось остановить движение, — сообщает газета «Молот». — Он высадил всех пассажиров и вызвал полицию.
Официального комментария о случившемся пока нет. В ГУ МВД по Ростовской области не сообщали о подобном ЧП.
Ранее неизвестный мужчина устроил поножовщину в центре Ростова.