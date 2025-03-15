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Posted 15 марта, 09:47

Published 15 марта, 09:47

Modified 15 марта, 09:51

Updated 15 марта, 09:51

Пенсионерку с разбитой головой выставили на улицу после лечения в Ростове

Пенсионерку с разбитой головой выставили на улицу после лечения в Ростове

15 марта 2025, 09:47
Фото: 1MI. Пенсионерку с разбитой головой выставили на улицу после лечения в Ростове
Жители Ростова-на-Дону заметили на улице пожилую женщину с синяками на лице и разбитой головой. Люди вызвали скорую и убедились в том, что пенсионерку увезли. Однако на следующий день она снова оказалась на улице, видео очевидцев опубликовало издание «Блокнот Ростов».

Инцидент произошел в четверг, 13 марта, в Ростове-на-Дону. Местный житель шел по улице, когда увидел бабушку в плохом состоянии. У нее было два огромных синяка на пол-лица и разбита голова. Ростовчанин вызвал скорую помощь, которая забрала пенсионерку в БСМП.

Однако уже в пятницу, 14 марта, неравнодушные прохожие увидели пожилую женщину на автобусной остановке. На кадрах видно, что она была все еще не здорова. Единственное, теперь у нее на голове появился бинт, который кое-как держится за волосы.

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Видео: 1MI. Пенсионерку с разбитой головой выставили на улицу после лечения в Ростове

По словам очевидцев, 82-летнюю пострадавшую выписали из больницы якобы без оформления необходимых документов, не предоставив заключение врача. Более того, ее могли просто выставить на улицу, несмотря на серьезные травмы.

Добавим, что издание пыталось добиться комментариев от представителей БСПМ, однако никто так и не ответил.

До этого RostovGazeta рассказала, что в больницах Ростовской области экстренно разворачивают койки из-за числа больных ОРВИ.

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