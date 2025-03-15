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Posted 15 марта, 10:27

Published 15 марта, 10:27

Modified 15 марта, 10:29

Updated 15 марта, 10:29

Пересадочный тариф не успеют ввести в Ростовской области в апреле

Пересадочный тариф не успеют ввести в Ростовской области в апреле

15 марта 2025, 10:27
Фото: 1MI. Пересадочный тариф не успеют ввести в Ростовской области в апреле
К апрелю 2025 года власти Ростовской области планировали запустить тариф с бесплатной пересадкой с электрички на автобус и наоборот. Однако реализацию проекта пришлось перенести, пишет газета «Молот» со ссылкой на министра транспорта региона.

По словам Беликовой, министерство столкнулось с необходимостью внесения изменений в нормативные правовые акты Ростовской области. Оперативно запустить пересадочный тариф получится только после того, как будет внесены все необходимые правки.

«Сейчас активно работаем с Законодательным Собранием Ростовской области, чтобы внести нужные правки и оперативно запустить тариф. Остался последний рывок к завершению данной инициативы», — подметила министр.

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Добавим, что на сегодняшний день для запуска пересадочного тарифа, который позволит бесплатно переходить с автобуса на электричку (и обратно), практически все готово.

Ранее RostovGazeta подробнее рассказала о принципах работы пересадочного тарифа, который хотят ввести в Ростовской области в 2025 году.

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