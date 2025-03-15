Пересадочный тариф не успеют ввести в Ростовской области в апреле

К апрелю 2025 года власти Ростовской области планировали запустить тариф с бесплатной пересадкой с электрички на автобус и наоборот. Однако реализацию проекта пришлось перенести, пишет газета «Молот» со ссылкой на министра транспорта региона.

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