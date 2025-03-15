Пересадочный тариф не успеют ввести в Ростовской области в апреле

Posted 15 марта, 10:27
Published 15 марта, 10:27
Modified 15 марта, 10:29
Updated 15 марта, 10:29
По словам Беликовой, министерство столкнулось с необходимостью внесения изменений в нормативные правовые акты Ростовской области. Оперативно запустить пересадочный тариф получится только после того, как будет внесены все необходимые правки.
«Сейчас активно работаем с Законодательным Собранием Ростовской области, чтобы внести нужные правки и оперативно запустить тариф. Остался последний рывок к завершению данной инициативы», — подметила министр.
Добавим, что на сегодняшний день для запуска пересадочного тарифа, который позволит бесплатно переходить с автобуса на электричку (и обратно), практически все готово.
Ранее RostovGazeta подробнее рассказала о принципах работы пересадочного тарифа, который хотят ввести в Ростовской области в 2025 году.