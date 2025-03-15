Подрядчик сорвал строительство школы в Ростовской области

Posted 15 марта, 09:47
Published 15 марта, 09:47
Modified 15 марта, 09:49
Updated 15 марта, 09:49
Слюсарь проверил процесс строительства школы на улице Речников в Аксае. Согласно плану, проведение работ должно было завершится в августе 2023 года. Однако подрядчик сорвал сроки, поэтому учебное заведение готово только на 72%. Главе Аксайского района Константину Доморовскому было поручено провести процедуру расторжения контракта и в ближайшее время найми нового подрядчика.
«К сожалению, ввести в строй школу к началу учебного года уже не получится, но к концу года календарного это сделать необходимо. Эта ситуация — крайне неприятная и недопустимая в будущем», — добавил глава области.
Отметим, что нехватка школ — это одна из проблем, на которую очень часто жалуются жители Аксайского района.
До этого RostovGazeta писала, что для школ Ростовской области закупят дозиметры и костюмы от радиоактивной пыли.