Подрядчик сорвал строительство школы в Ростовской области

Слюсарь проверил процесс строительства школы на улице Речников в Аксае. Согласно плану, проведение работ должно было завершится в августе 2023 года. Однако подрядчик сорвал сроки, поэтому учебное заведение готово только на 72%. Главе Аксайского района Константину Доморовскому было поручено провести процедуру расторжения контракта и в ближайшее время найми нового подрядчика.