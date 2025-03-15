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Posted 15 марта, 09:47

Published 15 марта, 09:47

Modified 15 марта, 09:49

Updated 15 марта, 09:49

Подрядчик сорвал строительство школы в Ростовской области

Подрядчик сорвал строительство школы в Ростовской области

15 марта 2025, 09:47
Фото: 1MI. Подрядчик сорвал строительство школы в Ростовской области
В Аксае подрядчик сорвал сроки строительства школы. Контракт на проведение работ с ним будет расторгнут, информирует врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в личном телеграм-канале.

Слюсарь проверил процесс строительства школы на улице Речников в Аксае. Согласно плану, проведение работ должно было завершится в августе 2023 года. Однако подрядчик сорвал сроки, поэтому учебное заведение готово только на 72%. Главе Аксайского района Константину Доморовскому было поручено провести процедуру расторжения контракта и в ближайшее время найми нового подрядчика.

«К сожалению, ввести в строй школу к началу учебного года уже не получится, но к концу года календарного это сделать необходимо. Эта ситуация — крайне неприятная и недопустимая в будущем», — добавил глава области.

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Отметим, что нехватка школ — это одна из проблем, на которую очень часто жалуются жители Аксайского района.

До этого RostovGazeta писала, что для школ Ростовской области закупят дозиметры и костюмы от радиоактивной пыли.

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#Валерия Кострова#Строительство#Подрядчик#Учебное заведение#Строители#Аксайский район#Юрий Слюсарь#Аксай#Школа#Общество#Ростовская область
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