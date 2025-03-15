Продажу табачных изделий запретили в Ростовской области возле школ

Posted 15 марта, 14:56
Published 15 марта, 14:56
Modified 15 марта, 14:58
Updated 15 марта, 14:58
В донском регионе действует запрет на продажу сигарет вблизи школ. Так, в 2024 году ведомство вычислило девять точек по реализации табачных изделий, деятельность которых создавала опасность причинения вреда. В связи с этим в судебные органы были поданы иски, требующие прекращения торговли ими никотиносодержащей продукции.
Исковые заявления коснулись одного магазина в Кагальницком и Азовском районах, двух — в Зерноградском и еще пяти — в Азове.
Добавим, что все иски были удовлетворены.
До этого RostovGazeta рассказала, что продажу алкоголя запретили в жилых домах в Ростовской области после 23.00 мск.