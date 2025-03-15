rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 марта, 14:56

Published 15 марта, 14:56

Modified 15 марта, 14:58

Updated 15 марта, 14:58

Продажу табачных изделий запретили в Ростовской области возле школ

Продажу табачных изделий запретили в Ростовской области возле школ

15 марта 2025, 14:56
Фото: 1MI. Продажу табачных изделий запретили в Ростовской области возле школ
В Ростовской области запретили розничную продажу табачных изделий на расстоянии менее 100 метров от границ территорий образовательных учреждений. Об этом рассказал региональный Роспотребнадзор.

В донском регионе действует запрет на продажу сигарет вблизи школ. Так, в 2024 году ведомство вычислило девять точек по реализации табачных изделий, деятельность которых создавала опасность причинения вреда. В связи с этим в судебные органы были поданы иски, требующие прекращения торговли ими никотиносодержащей продукции.

Пересадочный тариф не успеют ввести в Ростовской области в апреле
Узнать подробнее

Исковые заявления коснулись одного магазина в Кагальницком и Азовском районах, двух — в Зерноградском и еще пяти — в Азове.

Добавим, что все иски были удовлетворены.

До этого RostovGazeta рассказала, что продажу алкоголя запретили в жилых домах в Ростовской области после 23.00 мск.

Читайте также:
Власти Ростова запретили скандальную стройку бизнес-центра на БереговойВодители фур вышли с протестом против штрафов за езду по Ростову-на-ДонуАудитору счетной палаты Ростовской области наложили запрет на действия
#Валерия Кострова#Запрет#Табак#Табачные киоски#Табачная продукция#Ростов-на-Дону#Курение#Последние новости Ростова на сегодня#Школы#Общество#Ростовская область
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика