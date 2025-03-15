Ростовчанам предложили выбрать дизайн для реставрации въездной группы в город

Posted 15 марта, 11:48
Published 15 марта, 11:48
Modified 15 марта, 23:38
Updated 15 марта, 23:38
В год 80-летия Победы в Ростове-на-Дону было принято решение привести в порядок воинские мемориалы, памятники, братские могилы и другие значимые места.
Ростовчане-ветераны боевых действий обратились к врио губернатора Ростовской области Юрию Слюсарью с просьбой отреставрировать въездную группу в Октябрьский район, а именно вернуть на него орден Ленина и орден Отечественной войны I степени. Постамент был поврежден еще в 2013 году и часть его элементов была демонтирована.
Добавим, что глава города Александр Скрябин провел встречу с инициативной группой и обсудил процесс реставрации въездной группы. Всего было выделено три дизайн-проекта.
До этого RostovGazeta рассказала, что более 530 миллионов рублей выделили на реставрацию театра имени Горького в Ростове.