Ростовчанам предложили выбрать дизайн для реставрации въездной группы в город

Ростовчане-ветераны боевых действий обратились к врио губернатора Ростовской области Юрию Слюсарью с просьбой отреставрировать въездную группу в Октябрьский район, а именно вернуть на него орден Ленина и орден Отечественной войны I степени. Постамент был поврежден еще в 2013 году и часть его элементов была демонтирована.