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Posted 15 марта, 11:48

Published 15 марта, 11:48

Modified 15 марта, 23:38

Updated 15 марта, 23:38

Ростовчанам предложили выбрать дизайн для реставрации въездной группы в город

Ростовчанам предложили выбрать дизайн для реставрации въездной группы в город

15 марта 2025, 11:48
Фото: 1MI. Ростовчанам предложили выбрать дизайн для реставрации въездной группы в город
В Ростове-на-Дону готовят проект по реставрации въездной группы в Октябрьский район города. Местным жителям предлагают принять участие в выборе дизайна объекта. Голосование опубликовано на сайте «Активный ростовчанин».

В год 80-летия Победы в Ростове-на-Дону было принято решение привести в порядок воинские мемориалы, памятники, братские могилы и другие значимые места.

Ростовчане-ветераны боевых действий обратились к врио губернатора Ростовской области Юрию Слюсарью с просьбой отреставрировать въездную группу в Октябрьский район, а именно вернуть на него орден Ленина и орден Отечественной войны I степени. Постамент был поврежден еще в 2013 году и часть его элементов была демонтирована.

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Добавим, что глава города Александр Скрябин провел встречу с инициативной группой и обсудил процесс реставрации въездной группы. Всего было выделено три дизайн-проекта.

До этого RostovGazeta рассказала, что более 530 миллионов рублей выделили на реставрацию театра имени Горького в Ростове.

Какой дизайн-проект вам нравится больше?
Проголосовало: 14 чел.
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