Школьник попал в больницу после ДТП с электрокаром в Ростовской области

Около 18.30 мск девушка за рулем электромобиля BYD ехала по автодороге Шахты-Цимлянск. На 133-м километре она не справилась с управлением, и машину занесло. Легковушка оказалась на встречной полосе, по которой двигался Haval Julion под управлением 37-летнего мужчины.