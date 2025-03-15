Школьник попал в больницу после ДТП с электрокаром в Ростовской области

Posted 15 марта, 08:07
Published 15 марта, 08:07
Modified 15 марта, 08:09
Updated 15 марта, 08:09
Около 18.30 мск девушка за рулем электромобиля BYD ехала по автодороге Шахты-Цимлянск. На 133-м километре она не справилась с управлением, и машину занесло. Легковушка оказалась на встречной полосе, по которой двигался Haval Julion под управлением 37-летнего мужчины.
Избежать столкновения не удалось. От мощного удара оба автомобиля получили механические повреждения.
— В результате аварии пострадала девушка-водитель BYD и 15-летний пассажир Haval, — уточнили в ведомстве.
Ранее три человека пострадали в ДТП с автопоездом.