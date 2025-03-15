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Posted 15 марта, 08:07

Published 15 марта, 08:07

Modified 15 марта, 08:09

Updated 15 марта, 08:09

Школьник попал в больницу после ДТП с электрокаром в Ростовской области

Школьник попал в больницу после ДТП с электрокаром в Ростовской области

15 марта 2025, 08:07
Фото: ГАИ по Ростовской области.
В Ростовской области 15-летний мальчик и 23-летняя девушка пострадали в ДТП. Авария произошла вечером 14 марта.

Около 18.30 мск девушка за рулем электромобиля BYD ехала по автодороге Шахты-Цимлянск. На 133-м километре она не справилась с управлением, и машину занесло. Легковушка оказалась на встречной полосе, по которой двигался Haval Julion под управлением 37-летнего мужчины.

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Избежать столкновения не удалось. От мощного удара оба автомобиля получили механические повреждения.

— В результате аварии пострадала девушка-водитель BYD и 15-летний пассажир Haval, — уточнили в ведомстве.

Ранее три человека пострадали в ДТП с автопоездом.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Авария#Электромобиль#Пострадавшие#Школьник
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