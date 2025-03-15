Слышны крики: молодая девушка выпала из окна многоэтажного дома в Ростове

Posted 15 марта, 16:45
Published 15 марта, 16:45
Modified 15 марта, 16:47
Updated 15 марта, 16:47
Инцидент произошел в субботу днем, 15 марта, в здании на Космонавтов в Ростове-на-Дону. Очевидцам удалось заснять происшествие на видео. Перед самим падением слышатся крики, а затем видно, как 21-летняя девушка летит вниз. Она приземлилась на грунт, а не на бетон, что, возможно, и спасло ей жизнь.
Прохожие срочно вызвали врачей, которые забрали пострадавшую в больницу. Вероятно, она получила не один перелом.
Местные жители считают, что после такого падения у ростовчанки будут большие проблемы с самочувствием: «Ну что теперь будет с ее здоровьем…».
«Говорят, перед этим был скандал в этом доме…», — пишет пользователь.
Добавим, что видео падения не опубликовано на сайте RostovGazeta из этических соображений. Кроме того, правоохранительные органы не давали официальных комментариев по этому поводу.
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