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Posted 15 марта, 16:45

Published 15 марта, 16:45

Modified 15 марта, 16:47

Updated 15 марта, 16:47

Слышны крики: молодая девушка выпала из окна многоэтажного дома в Ростове

Слышны крики: молодая девушка выпала из окна многоэтажного дома в Ростове

15 марта 2025, 16:45
Фото: 1MI. Слышны крики: молодая девушка выпала из окна многоэтажного дома в Ростове

Девушка выжила после падения с высоты многоэтажного дома в Ростове-на-Дону

Жительница Ростова-на-Дону вывалилась из окна многоквартирного дома. Девушка выжила, врачи экстренно госпитализировали ее в больницу, сообщает телеграм-канал «Ростов Главный».

Инцидент произошел в субботу днем, 15 марта, в здании на Космонавтов в Ростове-на-Дону. Очевидцам удалось заснять происшествие на видео. Перед самим падением слышатся крики, а затем видно, как 21-летняя девушка летит вниз. Она приземлилась на грунт, а не на бетон, что, возможно, и спасло ей жизнь.

Прохожие срочно вызвали врачей, которые забрали пострадавшую в больницу. Вероятно, она получила не один перелом.

Местные жители считают, что после такого падения у ростовчанки будут большие проблемы с самочувствием: «Ну что теперь будет с ее здоровьем…».

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«Говорят, перед этим был скандал в этом доме…», — пишет пользователь.

Добавим, что видео падения не опубликовано на сайте RostovGazeta из этических соображений. Кроме того, правоохранительные органы не давали официальных комментариев по этому поводу.

До этого стало известно, что ученик выпал из окна школы №2 в Батайске.

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