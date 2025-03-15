Слышны крики: молодая девушка выпала из окна многоэтажного дома в Ростове

Инцидент произошел в субботу днем, 15 марта, в здании на Космонавтов в Ростове-на-Дону. Очевидцам удалось заснять происшествие на видео. Перед самим падением слышатся крики, а затем видно, как 21-летняя девушка летит вниз. Она приземлилась на грунт, а не на бетон, что, возможно, и спасло ей жизнь.