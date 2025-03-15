Телевидение и радио будут работать с перебоями в Ростовской области

Posted 15 марта, 06:20
Published 15 марта, 06:20
Modified 15 марта, 06:22
Updated 15 марта, 06:22
Перебои будут в некоторых населенных пунктах Константиновского района. В понедельник, 17 марта, проблемы с работой радио и ТВ начнутся в хуторе Нижнекалинове. Там профилактика пройдет в период с 11.00 до 17.00 мск. На следующий день в это же время аналогичная ситуация ожидается в хуторе Нижнежуравском.
В среду, 19 марта, с 11.00 до 17.00 мск помехи появятся в хуторе Белянского (с 11.00 до 17.00 мск). А 20 марта в это время не смогут включить любимые телепередачи и радиостанции жители станицы Богоявленской.
В пятницу, 12 марта, то же самое будет в городе Константиновске.
Ранее перебои в работе радио и ТВ наблюдались в Ростове-на-Дону из-за активности Солнца.