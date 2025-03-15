Телевидение и радио будут работать с перебоями в Ростовской области

Перебои будут в некоторых населенных пунктах Константиновского района. В понедельник, 17 марта, проблемы с работой радио и ТВ начнутся в хуторе Нижнекалинове. Там профилактика пройдет в период с 11.00 до 17.00 мск. На следующий день в это же время аналогичная ситуация ожидается в хуторе Нижнежуравском.