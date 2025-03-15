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Posted 15 марта, 06:20

Published 15 марта, 06:20

Modified 15 марта, 06:22

Updated 15 марта, 06:22

Телевидение и радио будут работать с перебоями в Ростовской области

Телевидение и радио будут работать с перебоями в Ростовской области

15 марта 2025, 06:20
Фото: 1MI. Телевидение и радио будут работать с перебоями в Ростовской области
В части Ростовской области временно пропадет телерадиосигнал. Актуальный график опубликован на сайте РТРС (прим. — Российская телевизионная и радиовещательная сеть).

Перебои будут в некоторых населенных пунктах Константиновского района. В понедельник, 17 марта, проблемы с работой радио и ТВ начнутся в хуторе Нижнекалинове. Там профилактика пройдет в период с 11.00 до 17.00 мск. На следующий день в это же время аналогичная ситуация ожидается в хуторе Нижнежуравском.

Из-за активности Солнца перестанут работать радио и ТВ в Ростове-на-Дону
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В среду, 19 марта, с 11.00 до 17.00 мск помехи появятся в хуторе Белянского (с 11.00 до 17.00 мск). А 20 марта в это время не смогут включить любимые телепередачи и радиостанции жители станицы Богоявленской.

В пятницу, 12 марта, то же самое будет в городе Константиновске.

Ранее перебои в работе радио и ТВ наблюдались в Ростове-на-Дону из-за активности Солнца.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Константиновский район#Константиновск#Радио#РТРС#Телевидение
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