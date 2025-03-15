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Posted 15 марта, 10:28

Published 15 марта, 10:28

Modified 15 марта, 10:31

Updated 15 марта, 10:31

Треть авто отсутствует: минивэн влетел в столб на Шолохова в Ростове-на-Дону

Треть машины отсутствует: минивэн влетел в столб на Шолохова в Ростове-на-Дону

15 марта 2025, 10:28
Фото: 1MI. Треть авто отсутствует: минивэн влетел в столб на Шолохова в Ростове-на-Дону

Водитель попал в больницу после того, как врезался в столб на Шолохова в Ростове

В Ростове-на-Дону иномарка не уступила проезд минивэну, из-за чего тот на полной скорости врезался в столб, сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

ДТП произошло с субботу утром, 15 марта, около 09.10 мск на улице Шолохова в Ростове-на-Дону. 42-летний водитель хэтчбека Kia Ceed ехал в сторону улицы Зеленой и не предоставил преимущество в движении автомобилю Daihatsu, который ехал в попутном направлении. 25-летний водитель минивэна попытался избежать столкновения и врезался в столб.

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Авто Daihatsu очень сильно деформировалось: бампер полностью отсутствует, лобовое стекло разбито и вмято, трещины также пошли и по крыше транспортного средства, а его колеса смотрят в разные стороны.

В результате аварии пострадал водитель минивэна. Врачи госпитализировали его в больницу. Полицейские устанавливаются все детали инцидента.

До этого RostovGazeta рассказала, что трех человек увезли на скорой после ДТП с автопоездом в Ростовской области.

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