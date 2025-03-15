Треть машины отсутствует: минивэн влетел в столб на Шолохова в Ростове-на-Дону

Posted 15 марта, 10:28
Published 15 марта, 10:28
Modified 15 марта, 10:31
Updated 15 марта, 10:31
ДТП произошло с субботу утром, 15 марта, около 09.10 мск на улице Шолохова в Ростове-на-Дону. 42-летний водитель хэтчбека Kia Ceed ехал в сторону улицы Зеленой и не предоставил преимущество в движении автомобилю Daihatsu, который ехал в попутном направлении. 25-летний водитель минивэна попытался избежать столкновения и врезался в столб.
Авто Daihatsu очень сильно деформировалось: бампер полностью отсутствует, лобовое стекло разбито и вмято, трещины также пошли и по крыше транспортного средства, а его колеса смотрят в разные стороны.
В результате аварии пострадал водитель минивэна. Врачи госпитализировали его в больницу. Полицейские устанавливаются все детали инцидента.
До этого RostovGazeta рассказала, что трех человек увезли на скорой после ДТП с автопоездом в Ростовской области.