Цены на сливочное масло в Ростовской области почти достигли 1100 рублей

Posted 15 марта, 12:52
Published 15 марта, 12:52
Modified 15 марта, 12:55
Updated 15 марта, 12:55
По данным за 10 марта 2025 года, самые выгодные средние цены на сливочное масло в Ростовской области зафиксированы в Волгодонске. Там килограмм продукта стоит 1062,07 рубля. В Ростове-на-Дону масло в среднем можно купить за 1084,55 рубля, а в Таганроге — за 1093,71 рубля (наиболее высокий ценник).
Дешевое подсолнечное масло продают в Волгодонске — 141,90 рубля, а вот в Ростове-на-Дону средняя стоимость товара составляет 151,79 рубля, что является самой большой ценой по Ростовской области.