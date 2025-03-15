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Posted 15 марта, 12:52

Published 15 марта, 12:52

Modified 15 марта, 12:55

Updated 15 марта, 12:55

Цены на сливочное масло в Ростовской области почти достигли 1100 рублей

Цены на сливочное масло в Ростовской области почти достигли 1100 рублей

15 марта 2025, 12:52
Фото: 1MI. Цены на сливочное масло в Ростовской области почти достигли 1100 рублей
На территории Ростовской области средняя стоимость килограмма сливочного масла достигла 1082,84 рубля. Ростовстат рассказал, где в регионе можно сэкономить на этом молочном продукте.

По данным за 10 марта 2025 года, самые выгодные средние цены на сливочное масло в Ростовской области зафиксированы в Волгодонске. Там килограмм продукта стоит 1062,07 рубля. В Ростове-на-Дону масло в среднем можно купить за 1084,55 рубля, а в Таганроге — за 1093,71 рубля (наиболее высокий ценник).

Дешевое подсолнечное масло продают в Волгодонске — 141,90 рубля, а вот в Ростове-на-Дону средняя стоимость товара составляет 151,79 рубля, что является самой большой ценой по Ростовской области.

Ростовстат назвал продукты, которые больше всего подорожали в Ростовской области
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До этого RostovGazeta писала, что молочные продукты подорожали почти на 40% в Ростовской области.

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