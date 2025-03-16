Девять младенцев умерли в Ростовской области в январе

Posted 16 марта, 12:28
Published 16 марта, 12:28
Modified 16 марта, 12:30
Updated 16 марта, 12:30
Напомним, как ранее писала RostovGazeta, всего за период с января по декабрь 2024 года на Дону погибли 115 детей в возрасте до одного года.
За первый месяц 2025 года в Ростовской области на 1000 родившихся грудничков было зарегистрировано 3,4 смерти. При этом в целом уровень младенческой смертности снизился на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Тогда в регионе погибли 10 грудничков (на одного ребенка больше, чем в январе 2025 года).
Всего за месяц на территории Южного федерального округа было зафиксировано 44 смерти детей до одного года. Это — на два случая меньше, чем в 2024 году.