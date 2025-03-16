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Posted 16 марта, 12:28

Published 16 марта, 12:28

Modified 16 марта, 12:30

Updated 16 марта, 12:30

Девять младенцев умерли в Ростовской области в январе

Девять младенцев умерли в Ростовской области в январе

16 марта 2025, 12:28
Фото: 1MI.
В Ростовской области в январе 2025 года погибли девять детей в возрасте до одного года. Данные об этом опубликовал Росстат.

Напомним, как ранее писала RostovGazeta, всего за период с января по декабрь 2024 года на Дону погибли 115 детей в возрасте до одного года.

За первый месяц 2025 года в Ростовской области на 1000 родившихся грудничков было зарегистрировано 3,4 смерти. При этом в целом уровень младенческой смертности снизился на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Тогда в регионе погибли 10 грудничков (на одного ребенка больше, чем в январе 2025 года).

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Всего за месяц на территории Южного федерального округа было зафиксировано 44 смерти детей до одного года. Это — на два случая меньше, чем в 2024 году.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#Статистика#Смерть#Росстат#Младенческая смертность
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