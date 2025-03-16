Гидрометцентр сообщил об уровне радиации в Ростовской области в середине марта

Напомним, что до этого RostovGazeta писала о том, что министерство образования Ростовской области планирует приобрести для школьников дозиметры-радиометры, а также костюмы, защищающие от радиоактивной пыли и другого воздействия. На поставку товара уйдет порядка 13,6 миллиона рублей. Подробнее о закупке читайте в нашем материале.