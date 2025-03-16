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Posted 16 марта, 08:01

Published 16 марта, 08:01

Modified 16 марта, 08:03

Updated 16 марта, 08:03

Гидрометцентр замерил уровень радиации в Ростовской области в середине марта

Гидрометцентр сообщил об уровне радиации в Ростовской области в середине марта

16 марта 2025, 08:01
Фото: Изображение Midjourney. Гидрометцентр замерил уровень радиации в Ростовской области в середине марта
Специалисты продолжают наблюдать за уровнем загрязнений окружающей среды в Ростовской области. Согласно исследованию, радиационный фон не превышает естественного, сообщает Северо-Кавказское УГМС.

По данный на 15 марта, в 100-километровых зонах радиационно-опасных объектов ЮФО мощность дозы гамма-излучения составила 0,08-0,16 микрозиверт в час. В районе Ростовской АЭС показатели немного выше — 0,09-0,16 микрозиверт в час, что также соответствует норме.

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Напомним, что до этого RostovGazeta писала о том, что министерство образования Ростовской области планирует приобрести для школьников дозиметры-радиометры, а также костюмы, защищающие от радиоактивной пыли и другого воздействия. На поставку товара уйдет порядка 13,6 миллиона рублей. Подробнее о закупке читайте в нашем материале.

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