Гидрометцентр сообщил об уровне радиации в Ростовской области в середине марта

Posted 16 марта, 08:01
Published 16 марта, 08:01
Modified 16 марта, 08:03
Updated 16 марта, 08:03
По данный на 15 марта, в 100-километровых зонах радиационно-опасных объектов ЮФО мощность дозы гамма-излучения составила 0,08-0,16 микрозиверт в час. В районе Ростовской АЭС показатели немного выше — 0,09-0,16 микрозиверт в час, что также соответствует норме.
Напомним, что до этого RostovGazeta писала о том, что министерство образования Ростовской области планирует приобрести для школьников дозиметры-радиометры, а также костюмы, защищающие от радиоактивной пыли и другого воздействия. На поставку товара уйдет порядка 13,6 миллиона рублей. Подробнее о закупке читайте в нашем материале.