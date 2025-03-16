Итоги недели: у Ростова появился «хозяин», а лучшего экс-полицейского упекли в СИЗО

Posted 16 марта, 15:56
Published 16 марта, 15:56
Modified 16 марта, 15:58
Updated 16 марта, 15:58
Напомним, что пост главы администрации освободился в феврале 2025 года. Тогда депутаты Гордумы приняли отставку Алексея Логвиненко, а исполняющим обязанности стал Александр Скрябин.
Позже стало известно, что в Ростове проведут конкурс на место главы города. Заявки на участие подали 12 человек. Для кандидатов провели тестирование и собеседование. Во второй этап прошли лишь два претендента.
Во вторник, 11 марта, стали известны результаты конкурса. Победителем стал Александр Скрябин. Его единогласно избрали депутаты на пост главы города.
В четверг, 13 марта, правоохранители задержали экс-начальника Управления МВД Ростова Сергея Шпака. В отношении него возбудили дело по статьям о мошенничестве и получении крупной взятки.
По данным следователей, в 2017 году фигурант получил туристические путевки стоимостью 263 тысячи рублей взамен на покровительство коммерческой организации.
Также следствие выяснило, что с 2019 по 2023 годы Шпак похитил 292 тысячи рублей, которые были перечислены его подчиненному в качестве зарплаты.
Также фигуранта подозревают в снятии средств с счета в коммерческой организации с помощью подложных документов.
Позже выяснилось, что Шпака заключили под стражу в зале суда. Он будет находится в СИЗО до 11 мая.
Сергей Шпак трудился в правоохранительных органах много лет. Прежде, чем стать начальником управления МВД России по Ростову, он возглавлял Октябрьский отдел полиции №5 и Кировский отдел №3. В последнем его признали лучшим в своей профессии. Сергей Шпак победил в ведомственном конкурсе. Кроме того, в 2015 году его награждали знаком отличия «За ратную службу».
Напомним, экс-министр ЖКХ региона Сергей Сидаш оказался за решеткой после скандала о так называемом «золотом песке». Следствие выяснило, что бывший чиновник организовал через своих подчиненных торги на строительство инфраструктуры стадиона «Ростов Арена» без корректировки проекта.
Позже выяснилось, что для реализации взяли не тот сорт песка, который планировалось изначально. Разницу в стоимости оценили в 200 миллионов рублей.
По словам адвоката Сидаша, специалисты признали замену песка экономически выгодной. Несколько раз защита экс-чиновника пыталась обжаловать приговор, но безрезультатно.
Сидаша приговорили к четырем годам в колонии за подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями.
А недавно стало известно, что Железнодорожный районный суд отказал экс-чиновнику в условно-досрочном освобождении.