Итоги недели: у Ростова появился «хозяин», а лучшего экс-полицейского упекли в СИЗО

Сергей Шпак трудился в правоохранительных органах много лет. Прежде, чем стать начальником управления МВД России по Ростову, он возглавлял Октябрьский отдел полиции №5 и Кировский отдел №3. В последнем его признали лучшим в своей профессии. Сергей Шпак победил в ведомственном конкурсе. Кроме того, в 2015 году его награждали знаком отличия «За ратную службу».