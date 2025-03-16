Климатолог сообщил о затоке воздуха, который принесет снегопад в Ростовскую область

Posted 16 марта, 19:14
Published 16 марта, 19:14
Modified 16 марта, 19:14
Updated 16 марта, 19:14
По словам климатолога, в марте в регионе ожидается резкое снижение температуры до минусовых значений. Это произойдет из-за затока холодного воздуха, который придет в Ростовскую область с Северо-Запада. Фронтальный раздел, как сообщает климатолог, коснется региона уже на грядущей неделе, с 17 по 23 марта.
Такая же ситуация может возникнуть и в апреле. Перепады температуры, по данным эксперта, являются обычным переходным периодом в регионе.
До этого RostovGazeta рассказала о штормовом ветре, который будет бушевать в Ростовской области в начале недели.