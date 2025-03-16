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Posted 16 марта, 19:14

Published 16 марта, 19:14

Modified 16 марта, 19:14

Updated 16 марта, 19:14

Климатолог сообщил о затоке воздуха, который принесет снег в Ростовскую облать

Климатолог сообщил о затоке воздуха, который принесет снегопад в Ростовскую область

16 марта 2025, 19:14
Фото: 1MI.

Климатолог сообщил о затоке воздуха, который принесет снег в Ростовскую облать

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Эксклюзив
Климатолог Александр Иошпа предупредил дончан о приближающемся снегопаде в марте и апреле. О том, почему температура резко упадет, эксперт сообщил RostovGazeta.

По словам климатолога, в марте в регионе ожидается резкое снижение температуры до минусовых значений. Это произойдет из-за затока холодного воздуха, который придет в Ростовскую область с Северо-Запада. Фронтальный раздел, как сообщает климатолог, коснется региона уже на грядущей неделе, с 17 по 23 марта.

Такая же ситуация может возникнуть и в апреле. Перепады температуры, по данным эксперта, являются обычным переходным периодом в регионе.

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До этого RostovGazeta рассказала о штормовом ветре, который будет бушевать в Ростовской области в начале недели.

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#Милана Белкина#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Снегопад#Осадки#Температурные качели
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