Метеоролог Вильфанд предупредил о снегопадах в Ростовской области

Эксперт заявил, что температура воздуха начнет опускаться с 18 числа. Если 17 марта в некоторых муниципалитетах еще сохранится тепло около +20…+27 градусов, то во вторник, 18 марта, погода резко испортится. Столбик термометра покажет около +10. Это на 17 градусов меньше, чем было днем ранее.