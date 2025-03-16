Метеоролог Вильфанд предупредил о снегопадах в Ростовской области

Posted 16 марта, 07:55
Published 16 марта, 07:55
Modified 16 марта, 07:57
Updated 16 марта, 07:57
Эксперт заявил, что температура воздуха начнет опускаться с 18 числа. Если 17 марта в некоторых муниципалитетах еще сохранится тепло около +20…+27 градусов, то во вторник, 18 марта, погода резко испортится. Столбик термометра покажет около +10. Это на 17 градусов меньше, чем было днем ранее.
В середине недели, 19–20 марта, ожидается около +7 градусов днем. А ночью в ряде районов похолодает до нуля. Вероятно, речь идет о северных районах, таких как Чертковский, Шолоховский, Верхнедонской, Боковский, Миллеровский, Тарасовский и другие.
— Фактически на всей европейской территории России до выходных будет тепло, а потом начнется постепенное понижение, — цитирует ТАСС Романа Вильфанда.
Подобная температура в этот период окажется на 1-2 градуса ниже нормы. Резкое похолодание связано с перемещением воздушных масс с севера.
Ранее RostovGazeta сообщала о ливне, который надвигается на Ростов-на-Дону.