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Posted 16 марта, 07:55

Published 16 марта, 07:55

Modified 16 марта, 07:57

Updated 16 марта, 07:57

Зима вернется: глава Гидрометцентра предупредил о холодах в Ростовской области

Метеоролог Вильфанд предупредил о снегопадах в Ростовской области

16 марта 2025, 07:55
Фото: 1MI. Зима вернется: глава Гидрометцентра предупредил о холодах в Ростовской области
Жителей Ростовской области предупредили о сильном похолодании в начале новой рабочей недели. О том, какая погода будет на юге европейской части России, включая донской регион, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Эксперт заявил, что температура воздуха начнет опускаться с 18 числа. Если 17 марта в некоторых муниципалитетах еще сохранится тепло около +20…+27 градусов, то во вторник, 18 марта, погода резко испортится. Столбик термометра покажет около +10. Это на 17 градусов меньше, чем было днем ранее.

В середине недели, 19–20 марта, ожидается около +7 градусов днем. А ночью в ряде районов похолодает до нуля. Вероятно, речь идет о северных районах, таких как Чертковский, Шолоховский, Верхнедонской, Боковский, Миллеровский, Тарасовский и другие.

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— Фактически на всей европейской территории России до выходных будет тепло, а потом начнется постепенное понижение, — цитирует ТАСС Романа Вильфанда.

Подобная температура в этот период окажется на 1-2 градуса ниже нормы. Резкое похолодание связано с перемещением воздушных масс с севера.

Ранее RostovGazeta сообщала о ливне, который надвигается на Ростов-на-Дону.

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