Подрядчика парка «Дружба» в Ростове привлекли к делу о неоплаченных скульптурах

Напомним, несколько лет назад на реконструкцию ростовского парка «Дружба» выделили около полумиллиарда рублей. Подрядчиком стала организация «Автомагистраль СК». Изначально планировалось, что работы завершат осенью 2024 года. Однако позже горожане перестали замечать рабочих на территории парка. Выяснилось, что работы не были выполнены даже наполовину.