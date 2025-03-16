Подрядчика парка «Дружба» в Ростове привлекли к делу о неоплаченных скульптурах

Posted 16 марта, 11:17
Published 16 марта, 11:17
Modified 16 марта, 11:19
Updated 16 марта, 11:19
От компании «МДС» потребовали взыскание задолженности по договору на изготовление скульптурной композиции в размере 4,9 миллиона рублей.
Также истцами в документации суда указаны скандально известный подрядчик «Автомагистраль СК» и парк «Дружба» в Ростове. Их суд привлек к делу в качестве третьих лиц.
Напомним, несколько лет назад на реконструкцию ростовского парка «Дружба» выделили около полумиллиарда рублей. Подрядчиком стала организация «Автомагистраль СК». Изначально планировалось, что работы завершат осенью 2024 года. Однако позже горожане перестали замечать рабочих на территории парка. Выяснилось, что работы не были выполнены даже наполовину.
Согласно данным системы «Спарк», организация «Медный голем» зарегистрирована в 2009 году в Ростове. Она занимается производством статуэток и других декоративных металлических изделий. По данным на 2023 год, чистая прибыль компании составила 86 миллионов рублей.
Организация «МДС» зарегистрирована в Кисловодске в 2023 году. Она занимается производством строительно-монтажных работ.