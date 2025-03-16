Расплющило о стену: в Ростове иномарка влетела в жилой многоквартирный дом

Posted 16 марта, 15:31
Published 16 марта, 15:31
Modified 16 марта, 15:33
Updated 16 марта, 15:33
Инцидент произошел в 09.50 мск на улице Текучева, около многоквартирного дома №328.
Там 37-летний водитель машины Mazda 6 выехал на регулируемый перекресток, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-21099. За рулем на тот момент находился 53-летний автовладелец, который собирался свернуть на улицу Текучева с Крепостного переулка.
После столкновения иномарка продолжила движение и через 355 метров врезалась в стену многоэтажки.
Водителя Mazda 6 с полученными травмами забрали медики. На кадрах, которые предоставило ведомство, видно, что машину буквально расплющило о стену высотки. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.
До этого RostovGazeta рассказала о страшной аварии в Ростовской области, жертвой которой стал 13-летний мальчик.