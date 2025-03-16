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Posted 16 марта, 15:31

Published 16 марта, 15:31

Modified 16 марта, 15:33

Updated 16 марта, 15:33

В Ростове иномарка влетела в жилой многоквартирный дом

Расплющило о стену: в Ростове иномарка влетела в жилой многоквартирный дом

16 марта 2025, 15:31
Фото: Госавтоинспекция.

В Ростове иномарка влетела в жилой многоквартирный дом

16 марта в Ростове участник аварии покинул место ДТП и врезался в стену высотки. Об этом рассказали сотрудники Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в 09.50 мск на улице Текучева, около многоквартирного дома №328.

Там 37-летний водитель машины Mazda 6 выехал на регулируемый перекресток, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-21099. За рулем на тот момент находился 53-летний автовладелец, который собирался свернуть на улицу Текучева с Крепостного переулка.

После столкновения иномарка продолжила движение и через 355 метров врезалась в стену многоэтажки.

Водителя Mazda 6 с полученными травмами забрали медики. На кадрах, которые предоставило ведомство, видно, что машину буквально расплющило о стену высотки. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

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До этого RostovGazeta рассказала о страшной аварии в Ростовской области, жертвой которой стал 13-летний мальчик.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#ДТП#Транспорт#Авария#Госавтоинспекция#Происшествия
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