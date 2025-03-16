Расплющило о стену: в Ростове иномарка влетела в жилой многоквартирный дом

Там 37-летний водитель машины Mazda 6 выехал на регулируемый перекресток, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-21099. За рулем на тот момент находился 53-летний автовладелец, который собирался свернуть на улицу Текучева с Крепостного переулка.