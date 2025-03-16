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Posted 16 марта, 07:40

Published 16 марта, 07:40

Modified 16 марта, 07:42

Updated 16 марта, 07:42

Школьница погибла в жестком ДТП с перевертышем в Ростовской области

Школьница погибла в жестком ДТП с перевертышем в Ростовской области

16 марта 2025, 07:40
Фото: ГАИ по Ростовской области. Школьница погибла в жестком ДТП с перевертышем в Ростовской области
В Ростовской области парень на легковушке устроил аварию, в которой погиб ребенок и пострадали двое взрослых. ДТП случилось поздним вечером 15 марта в Верхнедонском районе.

Около 23.00 мск 23-летний парень за рулем LADA Kalina ехал по автодороге станица Вешенская — Казанская. На 40-м километре он сильно разогнался и вылетел на правую обочину. Затем легковушку выбросило в кювет, где она перевернулась вверх колесами.

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Судя по фото с места происшествия, уцелеть после такой аварии практически не было шансов. Однако водителю удалось отделаться легкими повреждениями, чего не скажешь о его пассажирах.

— В результате ДТП 15-летняя пассажирка скончалась от полученных травм до приезда скорой медпомощи, — сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области. — Еще двое пассажиров в возрасте 18 и 20 лет госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В тот же злополучный вечер в городе Волгодонске под колесами авто пострадал 13-летний мальчик.

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