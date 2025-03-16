Школьница погибла в жестком ДТП с перевертышем в Ростовской области

Около 23.00 мск 23-летний парень за рулем LADA Kalina ехал по автодороге станица Вешенская — Казанская. На 40-м километре он сильно разогнался и вылетел на правую обочину. Затем легковушку выбросило в кювет, где она перевернулась вверх колесами.