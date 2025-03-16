Снегопады и мороз вернутся в Ростовскую область в начале недели

Posted 16 марта, 16:58
Published 16 марта, 16:58
Modified 16 марта, 17:00
Updated 16 марта, 17:00
В понедельник, 17 марта, в Ростове прольются дожди, а ветер усилится до 14 метров в секунду. Температура в этот день не поднимется выше +14 градусов. Тем временем жители региона встретят неделю с грозой и штормовым ветром до 18 метров в секунду. Температура на Дону будет колебаться от +2 до +23 градусов.
Во вторник, 18 марта, на некоторых территориях Ростовской области пройдет мокрый снег. Температура в Ростове не поднимется выше +7 градусов, а в регионе — опустится до -2.