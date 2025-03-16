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Posted 16 марта, 16:58

Published 16 марта, 16:58

Modified 16 марта, 17:00

Updated 16 марта, 17:00

Снегопады и мороз вернутся в Ростовскую область в начале недели

Снегопады и мороз вернутся в Ростовскую область в начале недели

16 марта 2025, 16:58
Фото: 1MI. Снегопады и мороз вернутся в Ростовскую область в начале недели
В начале недели температура в Ростовской области опустится до -2, а на некоторых территориях региона пройдёт мокрый снег. Об этом рассказали синоптики.

В понедельник, 17 марта, в Ростове прольются дожди, а ветер усилится до 14 метров в секунду. Температура в этот день не поднимется выше +14 градусов. Тем временем жители региона встретят неделю с грозой и штормовым ветром до 18 метров в секунду. Температура на Дону будет колебаться от +2 до +23 градусов.

Во вторник, 18 марта, на некоторых территориях Ростовской области пройдет мокрый снег. Температура в Ростове не поднимется выше +7 градусов, а в регионе — опустится до -2.

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До этого RostovGazeta сообщила, какую погоду спрогнозировал климатолог в марте и апреле.

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