Снегопады и мороз вернутся в Ростовскую область в начале недели

В понедельник, 17 марта, в Ростове прольются дожди, а ветер усилится до 14 метров в секунду. Температура в этот день не поднимется выше +14 градусов. Тем временем жители региона встретят неделю с грозой и штормовым ветром до 18 метров в секунду. Температура на Дону будет колебаться от +2 до +23 градусов.