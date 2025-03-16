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Posted 16 марта, 10:12

Published 16 марта, 10:12

Modified 16 марта, 10:12

Updated 16 марта, 10:12

В Ростове ограничат движение на 10 участках улиц с начала апреля

Сразу на 10 участках улиц в Ростове перекроют движение для машин

16 марта 2025, 10:12
Фото: 1MI.

В Ростове ограничат движение на 10 участках улиц с начала апреля

В Ростове из-за ремонтных работ ограничат движение на 10 участках улиц с начала апреля. Об этом сообщили в департаменте автодорог и организации дорожного движения.

В связи с ремонтными работами на водопроводе движение для машин ограничат на улице Берберовская около здания, расположенного по адресу 40-летия Победы, 311/3. Изменения будут действовать с 3 апреля по 29 августа 2025 года.

В этот же временной промежуток из-за ремонтных работ канализационной сети движение для машин ограничат в адресном ориентире 40-летия Победы, 314.

С 3 апреля по 15 июля будет проводиться ремонт на переулке Грибоедовский, а также на улицах Пановой, Нансена и Новаторов. В связи с этим движение транспортных средств ограничат на пяти участках:

  • На переулке Грибоедовский от Социалистической до Нижнебульварной улиц;
  • На улице Пановой от Образцовой до Менжинского улиц;
  • На улице Нансена от улицы Мечникова до Театрального проспекта;
  • По улице Новаторов от проспекта Ленина до здания по адресу Новаторов, 7А;
  • На улице Нансена на участке от улицы Шеболдаева до переулка Дальний.

В период с 3 апреля по 1 июля из-за ремонта по улице Профсоюзная ограничат движение машин на участке от проспекта Стачки до переулка Силикатный.

Также в связи с проведением культурного мероприятия 4 и 5 апреля проезд для транспортных средств перекроют на переулке Крепостной на промежутке от улиц Суворова до Большой Садовой.

Из-за ремонтных работ газопровода на проспекте Космонавтов временно ограничат движение автомобилей по крайней правой полосе в районе здания №4В. Изменения будут действовать с 11 апреля по 15 мая 2025 года.

Водителям перекроют проезд по четырем улицам в Ростове-на-Дону в конце марта
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Ранее RostovGazeta рассказала, какие ограничения для водителей будут действовать в Ростове в конце марта.

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