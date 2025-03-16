Сразу на 10 участках улиц в Ростове перекроют движение для машин

Posted 16 марта, 10:12
Published 16 марта, 10:12
Modified 16 марта, 10:12
Updated 16 марта, 10:12
В связи с ремонтными работами на водопроводе движение для машин ограничат на улице Берберовская около здания, расположенного по адресу 40-летия Победы, 311/3. Изменения будут действовать с 3 апреля по 29 августа 2025 года.
В этот же временной промежуток из-за ремонтных работ канализационной сети движение для машин ограничат в адресном ориентире 40-летия Победы, 314.
С 3 апреля по 15 июля будет проводиться ремонт на переулке Грибоедовский, а также на улицах Пановой, Нансена и Новаторов. В связи с этим движение транспортных средств ограничат на пяти участках:
В период с 3 апреля по 1 июля из-за ремонта по улице Профсоюзная ограничат движение машин на участке от проспекта Стачки до переулка Силикатный.
Также в связи с проведением культурного мероприятия 4 и 5 апреля проезд для транспортных средств перекроют на переулке Крепостной на промежутке от улиц Суворова до Большой Садовой.
Из-за ремонтных работ газопровода на проспекте Космонавтов временно ограничат движение автомобилей по крайней правой полосе в районе здания №4В. Изменения будут действовать с 11 апреля по 15 мая 2025 года.
Ранее RostovGazeta рассказала, какие ограничения для водителей будут действовать в Ростове в конце марта.